Iga Swiatek heeft Roland Garros zaterdag voor de tweede keer op haar naam geschreven. De nummer een van de wereld won in de finale eenvoudig van Coco Gauff (6-1 en 6-3), waardoor de Poolse haar 35e zege op rij boekte. Daarmee komt ze op gelijke hoogte met Venus Williams.

De 21-jarige Swiatek had slechts 1 uur en 8 minuten nodig om de drie jaar jongere Gauff te verslaan. De Poolse nam in de eerste set direct een dubbele break voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Ook in de tweede set kon Gauff ondanks een mindere start van Swiatek geen rol van betekenis spelen.

Door de overtuigende overwinning evenaart Swiatek het eeuwrecord van de meeste winstpartijen op rij. Ze staat op gelijke hoogte met Venus Williams, die in 2000 eveneens 35 partijen op rij ongeslagen bleef. De laatste nederlaag van Swiatek dateert van halverwege februari in Dubai tegen Jelena Ostapenko.

Swiatek won Roland Garros in 2020 voor de eerste keer, wat tot dusver de enige Grand Slam-zege in haar carrière was. Vorig jaar strandde ze in Parijs nog in de kwartfinales. Voor Gauff was de strijd met Swiatek haar eerste optreden ooit in een Grand Slam-finale.

Coco Gauff kon geen vuist maken tegen Iga Swiatek. Coco Gauff kon geen vuist maken tegen Iga Swiatek. Foto: EPA

Gauff profiteert ook niet van mindere start in tweede set

Met haar achttien jaar en 82 dagen was Gauff de jongste finaliste op een Grand Slam-toernooi sinds Maria Sharapova in 2004. De spanning zat er bij de Amerikaanse tiener duidelijk in en Swiatek profiteerde daar met een dubbele break direct optimaal van.

Bij een stand van 5-1 in de openingsset slaagde Gauff er nog in om het eerste setpunt weg te werken, maar in tweede instantie was het alsnog raak voor de nummer een van de wereld. Ze zette niet voor het eerst haar opponent met een snoeiharde return onder druk, waarna ze de setwinst veiligstelde.

De tweede set begon nog hoopvol voor Gauff, die profiteerde van slordigheden van Swiatek en direct een break plaatste en vervolgens haar eigen servicegame hield. Lang hield ze dat echter niet vast, want Swiatek won vier games op rij, waarvan de derde met een lovegame.

Gauff verlengde de partij bij een stand van 5-2 nog door een derde game te pakken, maar in de daaropvolgende set stelde Swiatek de winst veilig. De Poolse, die van haar laatste 58 sets er slechts twee verloor, maakte het op haar eerste matchpoint direct af.

De mannenfinale tussen Rafael Nadal en Casper Ruud staat zondag op het programma. De partij tussen de Spanjaard en de Noor begint omstreeks 15.00 uur op het Court Philippe-Chatrier.