Jean-Julien Rojer heeft zaterdag Roland Garros gewonnen. De Nederlander overleefde met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo drie matchpoints en pakte zijn vierde Grand Slam-titel. Eerder op de dag veroverde rolstoeltennisster Diede de Groot eveneens de eindzege op Roland Garros en stelde zo haar veertiende Grand Slam-eindzege veilig.

De veertigjarige Rojer en de negen jaar jongere Arévalo maakten er een spectaculaire wedstrijd van op Court Philippe-Chatrier. Tegen het Kroatisch-Amerikaanse duo Ivan Dodig en Austin Krajicek werd het in drie uur en drie minuten 6-7 (4), 7-6 (5) en 6-3.

Rojer en Arévalo leken in eerste instantie in twee sets onderuit te gaan, maar werkten bij een 6-5-achterstand drie matchpoints weg. In de tiebreak was het Nederlands-Salvadoraanse koppel vervolgens met 7-5 te sterk en dwong zo een derde set af.

Die derde set begon later door een blessurebehandeling van Dodig. De mondiale nummer 26 had flink wat schaafwonden opgelopen bij een snoekduik toen hij in een ultieme poging aan het net de bal probeerde terug te slaan.

Rojer en Arévalo maakten het verschil in de zesde game van de beslissende set en kwamen dankzij een break op een 4-2-voorsprong. Die break gaven zij niet meer weg, waarna ze de derde set met 6-3 naar zich toetrokken.

Daarmee pakte Rojer zijn derde Grand Slam-titel in het herendubbelspel. Wimbledon (2015) en de US Open (2017) schreef hij ook op zijn naam. Acht jaar geleden was hij in Parijs ook al in het gemengd dubbelspel de beste met de Duitse Anna-Lena Grönefeld.

De Groot is klasse apart en pakt veertiende Grand Slam-titel

De 25-jarige rolstoeltennisster Diede de Groot was een klasse apart in de eindstrijd en gunde Kamiji maar vijf games in de finale, die slechts een uur en dertien minuten duurde: 6-4 en 6-1. Vorig jaar stonden de nummers één en twee van de wereld ook tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Toen won De Groot ook.

Voor De Groot is het haar derde eindzege op Roland Garros, nadat ze in 2019 en vorig jaar ook al de beste was geweest op het gravel van Parijs. Daarnaast staan er vier Australian Open-titels, drie Wimbledon-eindzeges en vier US Open-bekers op haar erelijst.

Door haar eindzege in Parijs ligt De Groot op koers voor de Calendar Slam, winst van alle vier de Grand Slam-toernooien in een jaar. De Woerdense legde begin dit jaar al beslag op de Australian Open-titel.

Vorig jaar schreef De Groot geschiedenis met de Golden Slam: ze zegevierde als eerste rolstoeltennisster op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de US Open én de Paralympische Spelen.

De Groot boekte tegen Kamiji haar 51e achtereenvolgende overwinning. Haar laatste nederlaag was vorig jaar februari in de finale van een toernooi in Melbourne. Toen was Kamiji met 1-6 en 4-6 te sterk voor de Nederlandse. Esther Vergeer won tussen 2003 en 2013 liefst 470 wedstrijden op rij in het rolstoeltennis.