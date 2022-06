Serena Williams en Roger Federer ontbreken op de voorlopige deelnemerslijst van Wimbledon. De twee tennislegendes kampen al langere tijd met blessures. Naomi Osaka lijkt opvallend genoeg wel mee te doen aan het Britse Grand Slam-toernooi.

De veertigjarige Williams raakte vorig jaar op Wimbledon geblesseerd aan haar been en speelde sindsdien geen tenniswedstrijd meer. In april hintte de zevenvoudig winnares nog op een rentree op Wimbledon, maar dat lijkt te vroeg te komen.

Door haar langdurige blessureleed is Williams gezakt naar de 276e plaats op de wereldranglijst. Alleen met een wildcard of via de kwalificaties had ze kunnen doordringen tot het hoofdtoernooi van Wimbledon.

Ook haar oudere zus Venus Williams staat niet op de voorlopige deelnemerslijst van Wimbledon. De 41-jarige Williams, die vijf keer de beste was in Londen, kampt met een zware beenblessure. Zij speelde in augustus vorig jaar haar laatste partij.

Federer is eveneens niet van de partij op Wimbledon. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar revalideert nog altijd van een knieoperatie, die hij in augustus vorig jaar onderging. Eerder liet de Zwitser al doorschemeren dat hij Wimbledon waarschijnlijk niet zou halen.

Roger Federer kwam niet meer in actie sinds een knieoperatie in augustus. Roger Federer kwam niet meer in actie sinds een knieoperatie in augustus. Foto: Getty Images

Osaka toch op voorlopige deelnemerslijst

Opvallend is dat Osaka wel op de voorlopige deelnemerslijst van Wimbledon staat. De voormalige nummer één van de wereld liet na haar vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros weten dat ze twijfelt aan deelname aan het Grand Slam-toernooi in Londen, omdat er geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.

De ATP en WTA besloten tot deze maatregel omdat tennissers uit Rusland en Belarus niet welkom zijn op Wimbledon. Reden daarvoor is de Russische inval in Oekraïne. Onder anderen Daniil Medvedev ontbreekt daardoor in Londen.

Osaka is tot dusver bezig aan een teleurstellend jaar. De viervoudig Grand Slam-winnares werd in januari al in de derde ronde uitgeschakeld op de Australian Open, het toernooi dat ze twee keer op haar naam schreef. Op Roland Garros was de eerste ronde haar eindstation. Eind vorig jaar laste ze een pauze in vanwege mentale problemen.

Wimbledon staat van 27 juni tot en met 10 juli op het programma. Bij de mannen is Novak Djokovic de titelverdediger. Het vrouwentoernooi krijgt in elk geval een nieuwe winnares: titelhouder Ashleigh Barty zette in maart op 25-jarige leeftijd een punt achter haar loopbaan.