Casper Ruud vindt het erg bijzonder dat hij in de eerste Grand Slam-finale in zijn loopbaan tegen zijn idool Rafael Nadal speelt. De Noor en de Spaanse tennislegende staan zondag tegenover elkaar in de eindstrijd van Roland Garros.

"Ik heb al zijn eerdere finales op Roland Garros op televisie gezien", zei Ruud vrijdag op zijn persconferentie. "Het is geweldig om spelers als Wawrinka, Federer, Djokovic en al die anderen op te volgen in de finale. Dat kan ik na mijn carrière altijd blijven vertellen."

De 23-jarige Ruud bereikte vrijdag de finale van Roland Garros door Marin Cilic in een viersetter te verslaan. De Noor schopte het nog nooit tot de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi. Tot Roland Garros was de vierde ronde op de Australian Open van vorig jaar zijn beste resultaat op een major.

Voor Nadal wordt het zijn veertiende eindstrijd in Parijs. In zijn voorgaande dertien finales trok de Spanjaard altijd aan het langste eind. Ruud, die al die finales op televisie zag, weet dat hij een huzarenstukje moet leveren tegen de volgens hem beste gravelspeler aller tijden.

"Het is de grootste uitdaging in onze sport om tegen Rafa in de finale van Roland Garros te spelen", zei Ruud. "Hij heeft hier al zijn finales gewonnen. Dat laat zien dat het een onmogelijke taak is. Maar ik ga het net als mijn dertien voorgangers proberen."

Casper Ruud schopte het nog niet eerder tot een finale van een Grand Slam-toernooi. Foto: Getty Images

'Hij is al mijn hele leven mijn idool'

Ruud vindt het desondanks "geweldig" dat hij tegen Nadal mag spelen. "Hij is de laatste speler van de 'Grote Drie' tegen wie ik nog niet heb gespeeld. Het was het wachten waard dat dit nu gebeurt in een Grand Slam-finale. Ik kijk heel erg op tegen Nadal. Hij is het perfecte voorbeeld van hoe je je gedraagt op de baan. Hij geeft nooit op en klaagt nooit. Hij is al mijn hele leven mijn idool."

"Het zal heel zwaar worden", vervolgde de nummer acht van de wereld. "We weten wat voor een grote kampioen Rafa is en hoe sterk hij is in de grote wedstrijden. Ik ga ervan genieten en zal de underdog zijn. Ik ga dromen van geweldige winners en ongelooflijke rally's. Ik moet mijn beste partij ooit gaan spelen. Ik moet erin geloven dat ik het kan."

De finale tussen Nadal en Ruud begint zondag om 15.00 uur en wordt gespeeld op Court Philippe-Chatrier in Parijs. Zaterdag om 15.00 uur is de vrouwenfinale. Die gaat tussen de mondiale nummer één Iga Swiatek en de achttienjarige Coco Gauff.