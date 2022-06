Alexander Zverev denkt dat hij een zware enkelblessure heeft opgelopen in de partij tegen Rafael Nadal in de halve finales van Roland Garros. De Duitser gaf op nadat hij was uitgegleden in de tweede set en moest met een rolstoel van de baan worden vervoerd.

"Het lijkt op een ernstige blessure, maar het medische team en de artsen zijn er nog naar aan het kijken. We houden je op de hoogte", zei Zverev in de nacht van vrijdag op zaterdag op Instagram Stories. De Duitser verscheen niet op de persconferentie.

Bij een stand van 7-6 (8) en 6-6 in zijn nadeel verzwikte Zverev zijn enkel. De mondiale nummer drie schreeuwde het uit van de pijn en kon de partij niet meer hervatten, waardoor Nadal voor de veertiende keer in zijn loopbaan de finale van Roland Garros bereikte. De partij was meer dan drie uur bezig.

"Ik had vandaag een erg moeilijk moment op de baan. Het was een fantastische wedstrijd tot het moment gebeurde", aldus Zverev. "Ik wil 'Rafa' feliciteren. Het is ongelooflijk dat hij voor de veertiende keer in de finale staat. Hopelijk kan hij geschiedenis schrijven."

Door zijn opgave liep Zverev zijn tweede finale van een Grand Slam-toernooi mis. In 2020 haalde hij de eindstrijd van de US Open, waarin hij verloor van Dominic Thiem. Vorig jaar was de halve finale het eindstation van 'Sascha' op Roland Garros en de US Open.

De finale van Roland Garros gaat zondag tussen Nadal en Casper Ruud. Ruud was in zijn halve finale te sterk voor Marin Cilic. Bij een veertiende eindzege in Parijs verbetert Nadal zijn eigen record van meeste Grand Slam-zeges. Met 21 majortitels heeft hij één titel meer dan zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic.