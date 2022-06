Robin Haase doet later deze maand niet mee aan Wimbledon. De Hagenaar ziet af van deelname omdat er op het Grand Slam-toernooi in Londen geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.

Tennisbonden ATP en WTA besloten dat er geen punten worden verdeeld op Wimbledon, omdat de organisatie van de Britse Grand Slam Russische en Belarussische tennissers weert vanwege de oorlog in Oekraïne.

"Financieel gezien is het slim om te spelen, maar als ik geen punten kan verdienen, wat heeft het dan voor nut voor mijn ranking? De halve finales halen zou leuk zijn, maar je moet ook realistisch zijn: dat gaat niet gebeuren", aldus Haase. "Dan zou je het puur doen voor de faam, zeg maar. Dan kies ik er liever voor om in diezelfde periode twee of drie challengertoernooien te spelen."

De 35-jarige Haase deed sinds 2010 tien edities op rij mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Dit jaar zou hij alleen zijn toegelaten tot het dubbelspel en waarschijnlijk de kwalificaties. Haase is afgezakt naar de 264e plek op de wereldranglijst en komt niet meer in aanmerking voor de grote toernooien.

Via challengers probeert hij weer te klimmen op de ranglijst. "Ik heb lastige jaren gehad, privé en lichamelijk, alles bij elkaar. Als ik volgend jaar rond deze tijd niet meer word toegelaten tot Roland Garros, dan zul je mij niet meer zien spelen."

Botic van de Zandschulp (ATP-29), Tallon Griekspoor (ATP-58) en Arantxa Rus (WTA-78) hebben zich als tophonderdspelers geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat. De finale is op 10 juli.

Robin Haase is afgezakt naar de 264e plaats op de wereldranglijst. Robin Haase is afgezakt naar de 264e plaats op de wereldranglijst. Foto: Getty Images

Haase denkt nog niet aan stoppen

Haase wil de komende tijd vooral genieten van de laatste jaren van zijn tennisloopbaan. Bijvoorbeeld van momenten zoals komende week, als hij op basis van een wildcard zijn opwachting maakt op het grastoernooi van Rosmalen.

"Ik ben niet zo heel erg met de ranking bezig", aldus Haase. "De top honderd is niet mijn doel, ik wil gewoon nog mooie dingen laten zien. Me nog eens kwalificeren voor een Grand Slam bijvoorbeeld en een gave wedstrijd spelen. Of nog een keer kans maken op het hoofdtoernooi in Rotterdam bijvoorbeeld. Dat zijn mooie momenten die ik nog een keer wil meemaken. Ik tennis niet meer om ATP-toernooien te winnen, ik wil aan mezelf laten zien dat ik er nog wel ben."

Vorige maand beleefde Haase in het Kazachse Shymkent weer eens een sportief hoogtepuntje. Daar greep hij net naast zijn eerste toernooizege sinds 2016. Maar in hetzelfde Shymkent vroeg hij zich een week daarvoor nog af waar hij het allemaal nog voor doet. Zijn pijnlijke knie speelde weer op.

"Sinds 2013 speel ik elke dag met pijn en die eist zijn tol en is van invloed op je gemoedstoestand. In Kazachstan wist ik het niet meer en dacht ik: wat ben ik aan het doen? Soms voelt het alsof de grens is bereikt, maar een week later voelde ik me weer hartstikke goed. Rafael Nadal had de laatste tijd best wat uitspraken waar ik me echt in kon vinden. Bijvoorbeeld: 'Als je niet meer happy kan zijn door de pijn, dan moet het echt klaar zijn'."

Voorlopig wil Haase van een afscheid nog niets weten. "Twee jaar geleden heb ik alles op alles gezet, bijvoorbeeld door een fysio mee te nemen, om nog door te spelen. Vervolgens heeft corona roet in het eten gegooid, maar zo wilde ik niet stoppen. Zolang ik kan dubbelen op de Grand Slams en op de grote toernooien de kwalificaties kan spelen, wil ik dit nog wel even doen. Ondanks dat ik al jaren bijleg op het tennis."