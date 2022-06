Als Rafael Nadal kon kiezen tussen opnieuw een overwinning op Roland Garros of een nieuwe voet, dan ging zijn voorkeur zonder twijfel uit naar het laatste. Dat zei de Spanjaard nadat hij door een opgave van Alexander Zverev voor de veertiende keer in zijn carrière de finale in Parijs had gehaald.

"Het liefst zou ik de finale van zondag verliezen en een nieuwe voet krijgen", was de 36-jarige Nadal vrijdag stellig. "Ik zou heel blij zijn met mijn leven met een nieuwe voet. Winnen is mooi, maar het leven is veel belangrijker dan welke titel dan ook. Zeker na de carrière die ik heb gehad."

Nadal staat zondag voor de veertiende keer in zijn loopbaan in de finale op het graveltoernooi in Parijs. De voorbereiding van de 21-voudig Grand Slam-winnaar verliep echter niet zoals gewenst. Hij kende een slepende voetblessure, die hem vorig jaar ook al lang aan de kant hield.

Volgens het Spaanse medium MARCA zou Nadal met het oog op die blessure na Roland Garros een langere pauze inlassen om te herstellen, maar volgens de zaakwaarnemer van Nadal is die beslissing nog niet genomen. Hij zou bij een eventuele pauze onder meer Wimbledon overslaan.

Rafael Nadal omhelst Alexander Zverev. Rafael Nadal omhelst Alexander Zverev. Foto: Getty Images

Nadal leeft mee met Zverev

De manier waarop Nadal de finale bereikte, was niet zoals gehoopt. Aan het einde van de tweede spectaculaire set ging Zverev stevig door zijn enkel. De Duitser schreeuwde het uit van de pijn, werd met een rolstoel van de baan gereden en gaf even later op.

"Het is heel zwaar en ik vind het erg voor hem", reageerde Nadal. "Hij speelde een ongelooflijk toernooi. Ik weet hoeveel hij vecht voor een Grand Slam en ik ben ervan overtuigd dat hij er meer dan één zal winnen. Ik wens hem het allerbeste."

"Het is moeilijk om veel dingen te zeggen in deze situatie. Voor mij is het een droom om in de finale van Roland Garros te staan, maar tegelijkertijd is het niet leuk om op die manier te eindigen."

Nadal staat zondag in zijn veertiende Roland Garros-finale tegenover de winnaar van de partij tussen Casper Ruud en Marin Cilic. De Spanjaard won al zijn voorgaande finales in Parijs.