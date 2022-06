Alexander Zverev heeft vrijdag op pijnlijke wijze moeten opgeven in de halve finales van Roland Garros. De Duitser verzwikte in de tweede set van zijn partij tegen Rafael Nadal zijn enkel.

Zverev ging bij een stand van 7-6 (8) en 6-6 in zijn nadeel stevig door zijn enkel. De Duitser schreeuwde het uit van de pijn, werd met een rolstoel van de baan gereden en gaf even later op.

Daarmee kwam na iets meer dan drie uur een voortijdig einde aan de halve finale tussen Zverev en Nadal. De nummers drie en vijf van de wereld waren daarin bijzonder aan elkaar gewaagd.

Zverev liep door de blessure zijn tweede Grand Slam-finale mis. Twee jaar geleden haalde hij de eindstrijd van de US Open. Daarin verloor de Duitser van Dominic Thiem.

Nadal plaatste zich voor de veertiende keer voor de eindstrijd van Roland Garros. De Spanjaard won al zijn vorige dertien finales op het gravel in Parijs en is met die dertien titels ook recordhouder. Twee jaar geleden veroverde hij zijn laatste titel in de Franse hoofdstad.

In de finale neemt Nadal het op tegen de winnaar van de partij tussen Marin Cilic en Casper Ruud. De Kroaat en de Noor staan later op de avond tegenover elkaar.

Alexander Zverev werd in een rolstoel van de baan gereden. Alexander Zverev werd in een rolstoel van de baan gereden. Foto: Getty Images

Nadal overleeft vier setpunten in tiebreak

Op het Court Philippe-Chatrier nam de eerste set tussen Nadal en Zverev ruim anderhalf uur in beslag. De Mallorcaan, die vrijdag zijn 36e verjaardag viert, kwam meteen een break achter en liep een tijdje achter de feiten aan.

Bij een stand van 3-4 brak Nadal terug na een matige game van Zverev, met twee onnodige fouten, een mislukte smash en een dubbele fout. De 21-voudig Grand Slam-winnaar liet in de negende game drie setpunten liggen, waarna een tiebreak de beslissing moest brengen.

Daarin kwam Zverev met 6-2 voor, maar werkte zijn opponent vier setpunten met schitterende passeerslagen weg. Nadal sloeg even later zelf wel toe op zijn derde setpunt.

De eerste vier games van de tweede set leverde vier breaks op, waarna Zverev een 4-2-voorsprong nam. Door drie dubbele fouten in één game verloor hij vervolgens zijn eigen service.

Ook de tweede set leek beslist te gaan worden in een tiebreak, maar die kwam er niet. Bij een stand van 6-5 ging Zverev door zijn enkel bij een poging een diepe bal van Nadal te retourneren. Hij bleef op de grond liggen en kermde het uit van de pijn. Tien minuten later keerde hij met krukken terug op de baan en feliciteerde hij Nadal.