Nog even een samenvatting van de eerste set: Nadal wordt in de eerste game gebroken door Zverev, die veel winners slaat. Op 5-5 breekt de Spanjaard terug en even later gaan de mannen de tiebreak in. Daarin is Nadal de sterkste door vier setpoints weg te werken en zelf toe te slaan op zijn zesde setpoint.