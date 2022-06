Nadal reageert op het pijnlijke einde van de halve finale tegen Zverev. "Het is heel vervelend voor hem. Ik weet ook hoe hard hij vecht om een Grand Slam te winnen. Ik weet zeker dat hij er meer gaat winnen dan één. Ik kan niks anders dan hem veel sterkte wensen en een snel herstel."



"Het was een moeilijke wedstrijd", schakelt hij over naar het duel. "We staan langer dan drie uur op de baan. Hier tegen Zverev spelen is een grote uitdaging. Natuurlijk is het een droom om weer in de finale te staan. Maar dit einde is sneu. Ik wens hem (Zverev, red.) en het team het beste."