Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft vrijdag haar vijftigste zege op rij geboekt in het enkelspel. De 25-jarige Nederlandse rekende in de halve finales van Roland Garros zeer overtuigend af met Kgothatso Montjane en staat voor de vierde keer in de eindstrijd van het Grand Slam-toernooi in Parijs.

Titelverdedigster De Groot gunde de als vierde geplaatste Zuid-Afrikaanse Montjane geen enkele game op baan 13. Na 48 minuten stond er 6-0 en 6-0 op het scorebord.

De nummer één van de wereld in het rolstoeltennis is al bijna anderhalf haar ongeslagen. Haar laatste nederlaag was vorig jaar februari in de finale van een toernooi in Melbourne (1-6 en 4-6 tegen de Japanse Yui Kamiji).

Sindsdien heeft ze vijftig partijen gewonnen, twintig keer een set met 6-0 gepakt, de Australian Open (twee keer), Roland Garros, Wimbledon en de US Open op haar naam geschreven en goud veroverd bij de Paralympische Spelen. Op Roland Garros kan ze komend weekend haar totale aantal Grand Slam-titels in het enkelspel op veertien brengen.

"Ik ben er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig", zei De Groot deze week over haar zegereeks. "Als je er te veel aan denkt, dan is elke wedstrijd die je wint er weer eentje dichter bij je eerste nederlaag. Ik probeer gewoon nieuwe doelen te stellen en wedstrijd voor wedstrijd te denken."

Esther Vergeer won tussen 2003 en 2013 liefst 470 wedstrijden op rij in het rolstoeltennis. De Groot kan haar reeks zaterdag met een zege in de finale uitbreiden naar 51 duels. Kamiji is dan de tegenstander.