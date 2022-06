Coco Gauff kan komend weekend twee titels veroveren op Roland Garros. De achttienjarige tennisster staat zaterdag in de finale van het enkelspel en plaatste zich vrijdag ook voor de eindstrijd in het dubbelspel.

Gauff en haar partner Jessica Pegula rekenden in een volledig Amerikaanse halve finale van het dubbelspel af met Madison Keys en Taylor Townsend: 6-4 en 7-6 (4).

In de finale neemt het als achtste geplaatste duo Gauff/Pegula het op tegen Lyudmyla Kichenok/Jeļena Ostapenko of Caroline Garcia/Kristina Mladenovic. De tweede halve finale staat later op vrijdag op het programma.

Gauff kan de derde tennisster deze eeuw worden die op Roland Garros het enkel- én het dubbelspel op haar naam schrijft in hetzelfde jaar. De Tsjechische Barbora Krejcíková slaagde daar vorig jaar in en de Française Mary Pierce won in 2000 twee titels in Parijs.

Gauff bereikte donderdag haar eerste enkelspelfinale op een Grand Slam-toernooi door in de halve eindstrijd Martina Trevisan uit Italië in twee sets te verslaan. De Poolse nummer één van de wereld Iga Swiatek is zaterdagmiddag de tegenstander van de mondiale nummer 23.

De jonge Amerikaanse stond al wel eens in een Grand Slam-finale in het dubbelspel. Vorig jaar verloor ze met landgenote Caty McNally in de eindstrijd van de US Open van Samantha Stosur en Zhang Shuai. Met Pegula was Gauff dit seizoen de beste bij het hardcourttoernooi van Qatar.