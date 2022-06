Amélie Mauresmo, de toernooidirecteur van Roland Garros, heeft vrijdag haar excuses aangeboden aan de vrouwelijke deelnemers in Parijs. De Française zei eerder deze week dat wedstrijden uit het mannentoernooi aantrekkelijker zouden zijn om naar te kijken.

"Ten eerste zijn de opmerkingen die ik maakte compleet uit de context gehaald", zei Mauresmo tegenover Tennis Channel. "Ik wil sorry zeggen tegen de speelsters die een slecht gevoel hebben overgehouden aan wat ik zei."

De voormalig nummer één van de wereld kreeg woensdag de vraag waarom slechts een van de tien avondpartijen op Roland Garros dit jaar een vrouwenwedstrijd was.

"Het is lastig om vrouwenwedstrijden in de avond te plannen. Momenteel zijn mannenwedstrijden over het algemeen aantrekkelijker", antwoordde Mauresmo. "Als een voormalig tennisster vind ik het niet gek om dat te zeggen."

Volgens de toernooidirecteur was het niet haar bedoeling om iemand te kwetsen. "Ik denk dat de mensen die mij kennen, zowel op als naast de baan, weten dat ik gedurende mijn gehele carrière juist enorm heb gevochten voor gelijke rechten voor tennissers en tennissters", zei ze donderdag.

De vrouwenfinale op Roland Garros gaat tussen Iga Swiatek (links) en Coco Gauff. De vrouwenfinale op Roland Garros gaat tussen Iga Swiatek (links) en Coco Gauff. Foto: AFP

Swiatek vond uitspraken 'teleurstellend en verrassend'

Iga Swiatek, de huidige nummer één van de wereld bij de vrouwen, reageerde eerder deze week verbijsterd op de uitspraken van Mauresmo. "Het is teleurstellend en verrassend", zei de finaliste in Parijs. "Ik denk dat het vrouwentennis ook heel mooi kan zijn en het kan heus wel meer mensen aantrekken. Het gaat om een persoonlijke mening, of iemand mannen- of vrouwentennis leuker vindt."

"Vanuit mijn oogpunt is het voor elke speler beter om op een normaal tijdstip te spelen", voegde Swiatek daaraan toe, doelend op de keuzes in het wedstrijdprogramma bij Roland Garros. "Er is zeker ruimte voor verbetering en daarin is een uitgebalanceerd wedstrijdschema van cruciaal belang."

Volgens toernooidirecteur Mauresmo wordt er bij de late wedstrijden van Roland Garros bijna altijd gekozen voor partijen uit het mannentoernooi, omdat die langer duren. Mannen moeten op Grand Slams drie sets winnen voor de zege, vrouwen twee.

"Daarom is dit het eerlijkste voor de mensen die een kaartje hebben gekocht voor de avond. Voor volgend jaar is het misschien een idee om twee wedstrijden in te plannen in de avond, bijvoorbeeld een wedstrijd uit het vrouwentoernooi in combinatie met een wedstrijd uit het dubbelspel."