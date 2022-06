Coco Gauff is aangedaan door de schietpartijen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Na het bereiken van haar eerste Grand Slam-finale in Parijs maakte de achttienjarige Amerikaanse een statement tegen het geweld in haar geboorteland.

Gauff schreef met een vilstift Peace, end gun violence (Vrede, stop wapengeweld, red.) op de lens van een camera nadat ze in de halve finales van Roland Garros had gewonnen van de Italiaanse Martina Trevisan.

Het was een oproep na een reeks geweldincidenten in de Verenigde Staten. In de afgelopen twee weken vonden drie schietpartijen plaats in het land, waarbij in totaal 35 personen om het leven kwamen. 21 daarvan werden doodgeschoten op een basisschool in Uvalde, in de staat Texas.

Gauff is geschokt door al het geweld. "Ik ben nu in een stemming dat het me allemaal helemaal niets meer uitmaakt", zei ze op de persconferentie in de aanloop naar haar eerste Grand Slam-finale ooit. "Hoe de finale ook zal aflopen, ik zal gelukkig zijn. Mijn ouders zullen hoe dan ook van me houden."

"Natuurlijk is het een Grand Slam-finale, maar er zijn momenteel zoveel dingen gaande in de wereld, met name in de Verenigde Staten. Hoe kan ik dan gaan stressen over een tenniswedstrijd?", aldus de jongste Grand Slam-finaliste in achttien jaar.

Coco Gauff schrijft de woorden Peace, end gun violence op de cameralens. Coco Gauff schrijft de woorden Peace, end gun violence op de cameralens. Foto: Getty Images

'Mijn vader is trots op wat ik heb geschreven'

Gauff vertelde dat de emoties dieper bij haar zitten, omdat vrienden van haar in 2018 betrokken waren bij een schietpartij op een middelbare school in Parkland. Daarbij vielen zeventien doden en raakten veertien personen gewond.

"Gelukkig hebben mijn vrienden het er goed vanaf gebracht. Ik heb alles van dichtbij meegemaakt. Maar ik vind het gewoon gek. Ik was dertien jaar toen dat gebeurde, maar er is nu nog steeds niets veranderd."

Gauff besloot pas op de baan een statement te maken. "Ik weet dat mensen over de hele wereld kijken. Toen ik jong was, zei mijn vader dat ik de wereld kon veranderen met mijn racket. En dat bedoelde hij niet alleen met tennissen. Het eerste wat hij tegen me zei nadat ik van de baan was: 'Ik ben trots op je en ik hou van wat je op de camera hebt geschreven'."

De achttienjarige Gauff neemt het zaterdag in de finale van Roland Garros op tegen de drie jaar oudere Iga Swiatek. De Poolse is de mondiale nummer één en huizenhoog favoriet voor de eindzege in Parijs. Ze heeft al 34 partijen op rij gewonnen.