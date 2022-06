Iga Swiatek denkt dat het niet lang meer gaat duren voordat ze een partij gaat verliezen. De mondiale nummer één won donderdag haar 34e wedstrijd op rij en staat zaterdag in de finale van Roland Garros.

"Het is voor mij duidelijk dat de zegereeks snel ten einde komt", stelde Swiatek donderdag op een persconferentie, zonder daarbij te zeggen wanneer dat zou gebeuren. "Ik moet het stap voor stap bekijken. Ik had helemaal geen doelen voor dit toernooi, omdat ik al zo veel wedstrijden had gespeeld. Ik ben trots op mezelf."

De 21-jarige Poolse haalde donderdag de finale in Parijs door haar Russische tegenstandster Daria Kasatkina in één uur en zes minuten te verslaan. Ze gunde slechts drie games aan de nummer twintig van de wereld (6-2 en 6-1), waarmee ze haar dominantie in het vrouwentennis nogmaals bevestigde.

Met haar 34e overwinning op rij is ze op gelijke hoogte gekomen met Serena Williams, die een even lange zegereeks neerzette in 2013. Alleen Venus Williams wist deze eeuw vaker te winnen: zij deed dat 35 keer.

Swiatek had niet verwacht dat ze zo ver zou komen, ook niet nadat ze de WTA-toernooien van Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en Doha had gewonnen en daardoor als topfavoriete naar Parijs was afgereisd.

"Zeker deze toernooien zijn zwaar en lang. Grand Slam-toernooien hebben ook een andere sfeer dan andere toernooien. Je ziet dat de favorieten soms vroeg worden uitgeschakeld. Dus ik had mijn verwachtingen bijgesteld. Maar alles klopt dit seizoen."

Langste zegereeksen van deze eeuw 35 - Venus Williams (2000)

34 - Serena Williams (2013)

34 - Iga Swiatek (2022)

32 - Justine Henin (2008)

Iga Swiatek neemt het in de finale op tegen de achttienjarige Cori Gauff. Foto: Getty Images

'Gauff heeft zo veel druk in haar carrière gevoeld'

Swiatek staat voor de tweede keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. Bij haar finaledebuut in 2020 won ze gelijk Roland Garros. Toch denkt de Poolse dat ze zaterdag met zenuwen op de baan zal staan, temeer omdat ze huizenhoog favoriet is.

"Ik zal de verwachtingen gaan voelen en meer stress hebben, maar dat heb ik te accepteren. Ik probeer deze wedstrijd te benaderen als elke andere wedstrijd en blijf hetzelfde doen. Mijn tegenstandster zal ook gestrest zijn. Ik moet niet in paniek raken door mijn eigen zenuwen. Het gaat allemaal om de mindset."

In de finale neemt Swiatek het op tegen het achttienjarige supertalent Cori Gauff. Zij was in haar halve finale te sterk voor de Italiaanse Martina Trevisan. De Amerikaanse wordt een grote toekomst toegedicht sinds ze in 2019 op vijftienjarige leeftijd de vierde ronde van Wimbledon haalde. Sindsdien worstelt ze met de hooggespannen verwachtingen.

"Ik ben blij dat ze het zo goed doet, want ze heeft zo veel druk in haar carrière gevoeld", aldus Swiatek. "Ze was altijd de jongste van het veld en van haar werd altijd gezegd dat ze de toekomst was. Dat moet zwaar zijn geweest. Ze is nu achttien jaar en speelt heel constant."