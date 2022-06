Iga Swiatek heeft donderdag de finale van Roland Garros bereikt. De nummer één was ook in de halve finales een klasse apart tegen Daria Kasatkina en boekte haar 34e zege op rij (6-2 en 6-1), waardoor de Poolse op gelijke hoogte komt met Serena Williams.

De 21-jarige Swiatek had slechts een uur en zes minuten nodig om de Russische Kasatkina te verslaan. De Poolse nam in de eerste set direct een break voorsprong tegen de mondiale nummer twintig en overklaste haar vervolgens ook in de tweede set. Kasatkina had tot de halve finale nog geen set verloren.

Swiatek neemt het zaterdag in de eindstrijd op tegen de winnares van de andere halve finale in Parijs. Later op de dag speelt Martina Trevisan uit Italië tegen de Amerikaanse Coco Gauff. Beide speelsters stonden nog nooit in de finale van een Grand Slam-toernooi.

Mocht Swiatek ook de finale winnen, dan evenaart ze het eeuwrecord van meeste overwinningen op rij. Venus Williams boekte in 2000 35 achtereenvolgende zeges, één meer dan haar jongere zus Serena Williams.

De zegereeks van Swiatek begon op 22 februari, waarna ze het WTA-toernooi van Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome op haar naam schreef. Door het afscheid van Ashleigh Barty werd ze bovendien de nummer één van de wereld. Ze is de gedoodverfde favoriet voor de eindzege op Roland Garros.

Swiatek won in 2020 Roland Garros, wat tot dusver haar enige Grand Slam-zege in haar carrière is. Vorig jaar werd ze in Parijs uitgeschakeld in de kwartfinales. In januari was de halve finale het eindstation van de Poolse op de Australian Open.