Wesley Koolhof heeft donderdag in het gemengd dubbelspel Roland Garros op zijn naam geschreven. Samen met zijn Japanse dubbelpartner Ena Shibahara rekende de Nederlander in twee sets af met het Noors-Belgische duo Ulrikke Eikeri en Joran Vliegen: 7-6 (5) en 6-2.

Koolhof en Shibahara, die in Parijs pas voor het eerst samenspeelden, hadden slechts anderhalf uur nodig om de finale op hun naam te schrijven. Het is voor Koolhof zijn eerste Grand Slam-titel.

In het gemengd dubbelspel zijn geen punten te verdienen voor de wereldranglijst. Het onderdeel wordt alleen gespeeld op de Grand Slams en de Olympische Spelen.

Jean-Julien Rojer, de dubbelspecialist uit het Nederlandse Davis Cup-team, pakte in 2014 in Parijs de titel in het gemengd dubbel met de Duitse Anna-Lena Grönefeld.

Eerder deze week bleef Koolhof met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski in het dubbeltoernooi bij de mannen steken in de kwartfinales.