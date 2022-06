Marin Cilic is er trots op dat hij zich op Roland Garros voor het eerst halvefinalist mag noemen. De 33-jarige Kroaat heeft nu op alle vier Grand Slam-toernooien de laatste vier gehaald. Van alle actieve spelers op de tour is dat verder alleen de 'Big Four' (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray) gelukt.

"Het is een fantastische prestatie om daarbij te horen. Deze mannen presteren al jaren op de toppen van hun kunnen", zei Cilic, die in de kwartfinales van Roland Garros in een vijfsetter te sterk was voor Andrey Rublev.

"Zelf heb ik een aantal grote successen gehad en ook veel gewonnen, maar in vergelijking met die toppers was ik niet zo constant. Ik had drie, vier goede seizoenen die ongelooflijk goed waren. Maar daarna was het af en aan."

Cilic haalde de finale van de US Open, Wimbledon én de Australian Open. Hij won de US Open in 2014 en verloor de eindstrijd van de twee andere Grand Slam-toernooien (in 2017 en 2018).

'Was laatste jaren blij met minder persconferenties'

Vanaf 2019 kwam Cilic nog maximaal tot de vierde ronde op Grand Slams. "Dat was de afgelopen twee jaar fantastisch. Ik was blij met minder persconferenties. Elk toernooi was makkelijk, er was geen pers", grapte hij daarover.

"Ik probeer elke dag mijn kansen te benutten. Elke dag, elke wedstrijd doe ik mijn best, zodat ik achteraf trots kan zijn. Als dat betekent dat ik meer persconferenties moet doen, is dat natuurlijk prima."

Cilic neemt het in de halve finales van Roland Garros op tegen de Noor Casper Ruud, die voor het eerst de laatste vier op een Grand Slam haalde door Holger Rune uit Denemarken te verslaan. De andere halve eindstrijd gaat tussen Nadal en Alexander Zverev.