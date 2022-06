Marin Cilic heeft woensdagavond voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales van Roland Garros bereikt. De 33-jarige Kroaat trok na een spannende vijfsetter van dik vier uur aan het langste eind tegen de Rus Andrey Rublev en treft Casper Ruud voor een plek in de eindstrijd.

Cilic verzuimde in de beslissende set op 5-4 een matchpoint op de service van Rublev te benutten, maar kwam met de schrik vrij. In de cruciale supertiebreak (tot de tien punten) domineerde de routinier en trok hij mede dankzij vier minibreaks aan het langste eind op Court Philippe-Chatrier: 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 en 7-6 (2). Cilic eindigde op 88 winners en 71 onnodige fouten.

Als Cilic in Parijs de finale weet te halen, dan heeft hij op elk Grand Slam-toernooi een keer in de eindstrijd gestaan. De huidige nummer 23 van de wereld schreef in 2014 de US Open op zijn naam en verloor finales op Wimbledon (2017) en de Australian Open (2018).

In de eerste vier wedstrijden van zijn zestiende Roland Garros-deelname had Cilic ook al de nodige indruk gemaakt. De voormalige nummer drie van de wereld verloor op weg naar de laatste acht slechts één set en wist in de vierde ronde de mondiale nummer twee Daniil Medvedev volledig te overklassen.

De 24-jarige Rublev haalde nog nooit de halve finales op een van de vier majors. Hij voegde zich wel vier keer eerder bij de laatste acht, maar dat was (net als nu) zijn eindstation. Rublev won dit jaar al drie ATP-toernooien: in Marseille, Dubai en Belgrado.

Tegenstander van Cilic in de halve finale is Ruud. De 23-jarige Noor wist het Deense talent Holger Rune in vier sets te verslaan: 6-1, 4-6, 7-6 (2) en 6-3. De partij duurde drie uur en een kwartier en was pas ruim na middernacht klaar.

Andrey Rublev bleef voor de vijfde keer in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi steken. Foto: Getty Images

Ruud rekent in vier sets af met Deens talent Rune

Ruud maakte het verschil in de vierde set met een break op 4-3 na een lange game. De huidige nummer acht van de wereld, die een stuk minder onnodige fouten noteerde dan Rune (24 om 46), maakte het karwei daarna simpel af in zijn eigen opslagbeurt.

Het is de eerste keer dat Ruud zich halvefinalist op een Grand Slam-toernooi mag noemen. In het verleden kwam de Noor op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde. Hij won dit jaar wel al twee graveltoernooien: in Genève en Buenos Aires.

De pas negentienjarige Rune, de nummer veertig van de wereld, kan Roland Garros met opgeheven hoofd verlaten. Het Deense talent deed pas voor de derde keer in zijn prille loopbaan mee aan een Grand Slam-toernooi en kwam voor het eerst verder dan de eerste ronde.

Rune veroverde een maand geleden in München al zijn eerste ATP-titel door Botic van de Zandschulp in de finale van het graveltoernooi te verslaan. De Nederlander moest toen in de eerste set opgeven vanwege ademhalingsproblemen.

De winnaar van het duel tussen Cilic en Ruud neemt het zondag in de finale op tegen Rafael Nadal of Alexander Zverev. Dertienvoudig Roland Garros-winnaar Nadal schakelde Novak Djokovic uit in de kwartfinales, terwijl Zverev afrekende met het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz.