Iga Swiatek heeft woensdag door haar 33e overwinning op rij de halve finales van Roland Garros bereikt. De nummer één van de wereld had weinig te duchten van de Amerikaanse Jessica Pegula en treft Daria Kasatkina voor een plek in de eindstrijd.

De dinsdag 21 jaar geworden Swiatek rekende in anderhalf uur af met Pegula, de nummer elf van de wereld: 6-3 en 6-2. De Poolse moest er even in komen op Court Philippe-Chatrier en verloor haar eerste servicegame, maar pakte door twee breaks wel de eerste set.

In het tweede bedrijf kon Pegula niks meer uitrichten. De 28-jarige Amerikaanse sloeg in haar eigen servicegame op 2-5 nog drie matchpoints weg, maar bij de vierde poging was het wel raak voor Swiatek.

Het is de tweede keer dat Swiatek zich halvefinalist op Roland Garros mag noemen. De aanvoerder van de wereldranglijst schreef het Grand Slam-toernooi in Parijs in 2020 op haar naam. Vorig jaar strandde ze in de kwartfinales. Pegula kwam dit jaar voor het eerst verder dan de derde ronde in Parijs.

Swiatek is de gedoodverfde favoriet om Roland Garros dit jaar te winnen. De Poolse leed in februari op het WTA-toernooi in Dubai haar laatste nederlaag en won de laatste vijf WTA-toernooien waar ze aan meedeed.

Als Swiatek erin slaagt om Roland Garros te winnen, dan evenaart ze de grootste zegereeks van deze eeuw bij de vrouwen. Die staat op naam van Venus Williams; de nu 41-jarige Amerikaanse boekte in 2000 35 overwinningen op rij.

Langste zegereeksen deze eeuw 35 - Venus Williams (2000)

34 - Serena Williams (2013)

32 - Justine Henin (2008)

32 - Iga Swiatek (2022)

Kasatkina rekent af met Kudermetova

Kasatkina bereikte eerder op woensdag al de laatste vier. De Russische was in twee sets te sterk voor haar landgenote Veronika Kudermetova en behoort voor het eerst in haar loopbaan tot de laatste vier bij een Grand Slam-toernooi: 6-4 en 7-6 (1).

De 25-jarige Kasatkina begon nog slecht aan de partij tegen Kudermetova. De nummer twintig van de wereldranglijst werd al in de vijfde game van de eerste set gebroken door haar leeftijdgenoot. Kasatkina poetste de break achterstand weg en sloeg aan het einde van de set toe.

Ook in de tweede set mepte Kudermetova meer winners dan Kasatkina, maar laatstgenoemde maakte veel minder onnodige fouten. Toch kwam het aan op een tiebreak, omdat Kasatkina drie keer een break voorsprong verspeelde. Uiteindelijk was ze de beste in de tiebreak.

Kasatkina stond nog niet eerder in haar loopbaan in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Met haar plaats in de kwartfinales evenaarde ze al haar beste prestatie ooit op een major. In 2018 reikte ze tot de laatste acht op zowel Roland Garros als Wimbledon. Ze heeft nog nooit een toernooi gewonnen.

De andere halve finale gaat tussen Martina Trevisan en Coco Gauff. Beide tennissters haalden ook nog niet eerder de laatste vier van een Grand Slam-toernooi. Die partij wordt donderdag afgewerkt. De finale is zaterdag.