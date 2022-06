Novak Djokovic en Rafael Nadal vinden het maar niets dat hun partij op Roland Garros dinsdag pas om 21.00 uur begon. De toptennissers stapten pas ver na 1.00 uur van de baan en vinden dat het anders moet.

"Het zijn de televisiezenders die dit beslissen. Zij betalen en bepalen wie er in de avondsessies spelen. Dat is de wereld waarin we leven", mopperde Djokovic, die na een partij van ruim vier uur in vier sets verloor: 2-6, 6-4, 2-6 en 6-7 (4).

Sinds vorig jaar wordt er ook in de avond getennist op Roland Garros om het toernooi wereldwijd aantrekkelijker te maken voor zendgemachtigden. Court Philippe-Chatrier beschikt over een dak en kunstlicht.

Ook Nadal had na zijn overwinning op Djokovic zijn bedenkingen over de avondpartijen. "Ik begrijp dat televisiestations veel geld betalen om wedstrijden zo laat te laten spelen, want zo krijgen het toernooi en de spelers geld", zei hij.

"Maar als een partij op gravel om 21.00 uur begint en het wordt een vijfsetter, dan kan het lang duren. Ik mag niet klagen, omdat ik nu twee dagen rust heb. Maar het kan wel problemen opleveren voor je rust. We zouden naar een evenwicht moeten zoeken."

Op de Australian Open en US Open worden al jaren avondpartijen gespeeld. Wimbledon is nog het enige Grand Slam-toernooi waar alleen overdag wedstrijden worden afgewerkt.