Carlos Alcaraz zit niet in zak en as na zijn nederlaag tegen Alexander Zverev in de kwartfinales van Roland Garros. Het negentienjarige toptalent vertrouwt erop dat zijn tijd nog komt.

Alcaraz had in de aanloop naar Roland Garros indruk gemaakt door onder meer de prestigieuze toernooien van Barcelona en Madrid te winnen. In Parijs werd hij ondanks zijn jonge leeftijd gezien als kanshebber voor de titel.

"Ik moet hier weer van leren en zorgen dat ik nog beter word", concludeerde Alcaraz na het verlies tegen Zverev. "Ik denk wel dat ik kan zeggen dat ik niet ver weg ben van een plek in de halve finales van een Grand Slam-toernooi of zelfs een Grand Slam-toernooi kan winnen."

De jonge Spanjaard had de eerste tiener sinds Rafael Nadal in 2005 kunnen worden die een Grand Slam wint. "Maar ik verlaat het toernooi met opgeheven hoofd", aldus de nummer zes van de wereld. "Ik heb gevochten tot de laatste bal en daar ben ik trots op."

Zverev vindt het tijd om Grand Slam te winnen

Zverev is 25 jaar en wacht eveneens nog op zijn eerste eindzege op een Grand Slam-toernooi. De nummer vier van de wereld vindt dat het moment is aangebroken om een van der vier grote toernooien te winnen.

"Ik heb al vaker gezegd dat ik geen 21 meer ben. Ik ben nu op een leeftijd dat ik grote toernooien wil winnen, dat moet ook", aldus Zverev, die negentien ATP-titels op zijn naam schreef.

Om de finale te halen zal Zverev moeten afrekenen met Rafael Nadal, die nummer één van de wereld Novak Djokovic versloeg. "Het wordt een duel met de dertienvoudig kampioen. Het wordt er niet gemakkelijker op", zei hij.

Woensdag staan in Parijs de laatste twee kwartfinales op het programma. Daarin neemt de Noor Casper Ruud het op tegen het Deense talent Holger Rune en staat Andrey Rublev tegenover Marin Cilic.