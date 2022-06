Het doet Rafael Nadal veel dat hij zich ten koste van Novak Djokovic voor de halve finales van Roland Garros heeft geplaatst. De 21-voudig Grand Slam-winnaar kon zijn tranen na de partij, die pas ver in de nacht van dinsdag op woensdag eindigde, niet bedwingen.

Na vier uur en twaalf minuten stond er 6-2, 4-6, 6-2 en 7-6 (4) op het scorebord in het voordeel van de 35-jarige Nadal, die daarmee nog altijd zicht heeft op zijn 22e Grand Slam-titel en zijn veertiende eindzege op Roland Garros.

"Dit is emotioneel", aldus Nadal, terwijl hij de tranen uit zijn ogen veegde. Hij bedankte de toeschouwers op Court Philippe-Chatrier uitvoerig in het Frans. "Merci, merci, merci, merci. Dit is de belangrijkste en meest speciale baan uit mijn tenniscarrière."

De Spanjaard genoot van de sfeer tijdens de partij tegen Djokovic. "De ambiance was geweldig, de steun van het publiek heel speciaal. Novak is zonder twijfel een van de beste tennissers ooit. Het is altijd een enorme uitdaging om het tegen hem op te nemen", zei hij.

"We hebben een lange geschiedenis samen en dit was weer een historische partij. Er is maar één manier om van hem te winnen. Dat is door van het eerste tot het laatste punt op je best te spelen."

Nadal kwam in de vierde set terug van een 5-2-achterstand en besliste de partij in de tiebreak. "Dit was een magische avond voor mij. Ik heb een onverwacht hoog niveau gehaald. Ik zie jullie over twee dagen weer."

Rafael Nadal en Novak Djokovic maakten er een prachtige partij van. Rafael Nadal en Novak Djokovic maakten er een prachtige partij van. Foto: AP

Djokovic: 'Ik heb van een betere speler verloren'

De 35-jarige Djokovic, die door zijn nederlaag voorlopig op twintig Grand Slam-titels blijft staan, nam zijn verlies sportief op. De nummer één van de wereld was louter lovend over Nadal.

"Hij heeft laten zien waarom hij een groot kampioen is. Felicitaties aan hem en zijn team. Hij verdient dit hoe dan ook. Ik heb vandaag van een betere speler verloren", zei Djokovic naderhand.

"Vooral op de belangrijke momenten was hij beter. Toen ik de tweede set won, had ik het gevoel dat ik helemaal terug in de wedstrijd was. Maar daarna had Rafael twee of drie fantastische games. Aan het begin van bijna iedere set haalde hij een uitzonderlijk niveau."

Nadal, die in Parijs als vijfde is geplaatst, neemt het in de halve finales op tegen Alexander Zverev. De Duitser was in de kwartfinales te sterk voor toptalent Carlos Alcaraz.