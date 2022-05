Rafael Nadal heeft zich voor de vijftiende keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Spanjaard was in een slopende partij, die tot ver na middernacht duurde, met 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4) te sterk voor nummer één van de wereld Novak Djokovic.

Het duel tussen de 35-jarige tennissers nam vier uur en twaalf minuten in beslag. In de tiebreak van de vierde set kwam Djokovic nog terug van 1-6 tot 4-6, maar met zijn vierde matchpoint maakte Nadal om 1.15 uur in de nacht van dinsdag op woensdag alsnog een einde aan de slijtageslag.

De als vijfde geplaatste Nadal speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev, die in vier sets te sterk was voor de Spaanse tiener Carlos Alcaraz. De andere halvefinalisten worden woensdag bekend.

Nadal won Roland Garros dertien keer en staat daarmee op eenzame hoogte. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van Djokovic, die vervolgens in de eindstrijd Stéfanos Tsitsipás de baas was en dit jaar dus in Parijs zijn titel verdedigde.

Waar Djokovic tot aan de kwartfinales geen set had ingeleverd, werd Nadal in de vierde ronde al flink op de proef gesteld door Felix Auger-Aliassime. Hij versloeg de Canadees pas na vijf sets, na een ronde eerder wel in straight sets van Botic van de Zandschulp gewonnen te hebben.

Nadal hoopt deze week zijn 22e Grand Slam-titel te pakken en daarmee zijn record nog scherper te stellen. Bij Djokovic en de in Parijs wegens blessureleed afwezige Roger Federer staat de teller op twintig.

Kwartfinales Roland Garros: Rafael Nadal (5)-Novak Djokovic (1) 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4)

Alexander Zverev (3)-Carlos Alcaraz (6) 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7)

Casper Ruud (8)-Holger Rune (woensdag)

Andrey Rublev (7)-Marin Cilic (20) (woensdag)

Djokovic laat setpoints liggen in vierde set

De toon voor de slopende partij werd meteen gezet met een lange openingsgame, die Nadal met zijn derde breakpoint in zijn voordeel besliste. De Spanjaard sloeg bij 3-1 nogmaals toe op de service van Djokovic, waarna de set hem niet meer kon ontglippen.

Toen Nadal in de tweede set na een dubbele break op 3-0 kwam, leek een simpele zege in de maak. Djokovic gaf zich echter niet zomaar gewonnen en maakte er met agressiever spel een echt gevecht van. Hij boog de achterstand om en sleepte zo de tweede set, die bijna anderhalf uur duurde, in de wacht.

Nadal bleef echter stoïcijns en nam in de derde set opnieuw een dubbele break voorsprong, die Djokovic deze keer niet meer wist te repareren. De Serviër benutte even later zijn eerste breakpoint van het vierde bedrijf en leek er een vijfde set uit te slepen. Twee setpoints op 5-3 waren echter niet aan de tweevoudig Roland Garros-winnaar besteed.

De beslissing moest vallen in een tiebreak en daarin gaf Djokovic met een paar dure missers zijn tegenstander een 6-1-voorsprong cadeau. Hoewel Nadal zijn eerste drie matchpoints nog miste, liet hij het in het steeds frisser wordende Court Philippe Chatrier niet meer tot een vijfde set komen.