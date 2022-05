Alexander Zverev heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Duitser stopte dinsdag de opmars van Carlos Alcaraz, die het afgelopen jaar een enorme sprong maakte op de wereldranglijst: 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).

De als derde geplaatste Zverev neemt het in de halve finale op tegen Novak Djokovic of Rafael Nadal. De nummer één van de wereld en de dertienvoudig Roland Garros-winnaar treffen elkaar dinsdagavond in de kwartfinale.

Met zijn zege op Alcaraz nam Zverev revanche voor zijn nederlaag begin deze maand bij het Masters-toernooi van Madrid. In de finale pakte hij toen slechts vier games tegen de pas negentienjarige Spanjaard.

Alcaraz was in Parijs als zesde geplaatst. Een jaar geleden, toen hij bij zijn debuut de derde ronde haalde, stond hij op de wereldranglijst nog bijna honderd plaatsen lager. Dit seizoen maakte hij veel indruk met het winnen van de Masters-toernooien van Madrid en Miami en het graveltoernooi van Barcelona.

De 25-jarige Zverev, die in de tweede ronde tegen de Argentijn Sebastian Baez nog een matchpoint overleefde, verloor vorig jaar in de halve finales van Stéfanos Tsitsipás. Zijn enige Grand Slam-finale speelde hij op de US Open van 2020. Daarin was Dominic Thiem hem de baas.