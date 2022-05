Coco Gauff en Martina Trevisan hebben dinsdag op Roland Garros de halve finales bereikt. De pas achttienjarige Amerikaanse won van haar landgenote Sloane Stephens. De Italiaanse was Leylah Fernandez uit Canada de baas. Voor zowel Gauff als Trevisan is het een primeur om de laatste vier op een Grand Slam-toernooi te halen.

Gauff en Trevisan strijden donderdag tegen elkaar om een plaats in de finale. Woensdag staan eerst nog de laatste kwartfinales op het programma: Iga Swiatek-Jessica Pegula en Veronika Kudermetova-Daria Kasatkina.

Gauff, als achttiende geplaatst, beleefde al in 2019 haar doorbraak bij de profs door op Wimbledon als vijftienjarige de vierde ronde te halen. Een jaar eerder won ze op Roland Garros het juniorentoernooi.

Tegen haar elf jaar oudere landgenote Stephens, in 2017 winnares van de US Open, had Gauff het alleen in de eerste set moeilijk. Na een 4-1-voorsprong verspeeld te hebben, maakte ze met een break in de twaalfde game alsnog het verschil.

In de tweede set denderde de jonge Amerikaanse door en kwam ze snel op 5-1. Stephens stribbelde nog even tegen met een rebreak, maar een game later maakte Gauff het op de service van haar tegenstander alsnog af.

"Ik ben zó blij dat ik in de halve finale sta", glunderde Gauff. "Ik geloof in mezelf. Vorig jaar was ik te veel bezig met het waarmaken van de verwachtingen en nu probeer ik wat meer te genieten."

Martina Trevisan schreeuwt het uit nadat ze haar matchpoint tegen Leylah Fernandez heeft benut. Martina Trevisan schreeuwt het uit nadat ze haar matchpoint tegen Leylah Fernandez heeft benut. Foto: AP

Trevisan klopt Canadese tiener Fernandez

De 28-jarige Trevisan had drie sets nodig om de elf jaar jongere Fernandez, als zeventiende geplaatst, te verslaan. Na een partij van twee uur en negentien minuten was het gedaan op Court Philippe-Chatrier: 6-2, 6-7 (3) en 6-3.

Voor Trevisan is het bereiken van de halve finale in Parijs een primeur op een Grand Slam-toernooi. De nummer 59 van de wereld kwam op een Grand Slam nooit verder dan de kwartfinales.

Twee jaar geleden strandde ze op Roland Garros als qualifier bij de laatste acht, toen ze verloor van Swiatek. De Poolse, dit jaar opnieuw de topfavoriet voor de eindzege, pakte in 2020 uiteindelijk de titel.

Trevisan is bezig aan een van de succesvolste periodes in haar carrière. De Italiaanse is al tien partijen op rij ongeslagen. Ook pakte ze in de aanloop naar Roland Garros de titel in Rabat, waar ze onder anderen de Nederlandse Arantxa Rus versloeg.