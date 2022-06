Met 32 achtereenvolgende zeges en vijf WTA-titels op rij groeit Iga Swiatek in rap tempo uit tot het nieuwe uithangbord van het vrouwentennis. Hoe de 21-jarige Poolse buiten de spotlights en aan de hand van een sportpsycholoog de beste tennisster ter wereld werd. "Alleen Robert Lewandowski is in Polen populairder."

Een verslagen blik, gevolgd door een berustend applausje. Meer kan Danka Kovinic niet doen als ze in de derde ronde van Roland Garros lijdzaam toeziet hoe een snoeiharde bal van Swiatek precies op de lijn valt. De Montenegrijnse brengt de nummer één van de wereld later in de tweede set nog even aan het wankelen, maar meer ook niet.

Kovinic was het zoveelste slachtoffer van de grenzeloze drive van een speelster die de hele wereld wil laten zien hoe goed ze is nu ze eindelijk in de schijnwerpers staat. Winnen is overigens een understatement; Swiatek is meer van het overklassen. Van haar laatste 24 wedstrijden won ze er 22 zonder setverlies. Dit jaar staat ze al op zestien zogenoemde 'bagels' (een set met 6-0 winnen).

"Ze is op de baan een soort machine", zegt oud-tennisster Kristie Boogert, die voor Eurosport het commentaar verzorgt bij Roland Garros. "Het is superfrustrerend om met 6-0 op de broek te krijgen terwijl je niet het gevoel hebt dat je van de baan geblazen wordt. Dat is bij Swiatek ook het geval. Ze is fantastisch in staat om op de baan die oogkleppen op te doen en gewoon te gaan."

Met een olympiër als vader - Tomasz Swiatek deed in 1988 als roeier mee aan de Spelen - was een topsportleven nooit ver weg. Ook Swiateks zus Agata ging voor een carrière als proftennisster, maar zij koos uiteindelijk voor een studie aan de medische universiteit en zag hoe haar jongere zusje wél het pad naar de wereldtop bewandelde.

"De steun van haar vader is heel belangrijk geweest voor Swiatek", zegt de Poolse tennisjournalist Dominika Pawlik van WP SportoweFakty. "Hij stimuleerde zijn kinderen echt om voor een topsportcarrière te gaan. Voor haar achttiende kreeg Iga al goede begeleiding, zoals een psycholoog, een trainer en een sparringpartner. Die mensen zijn cruciaal geweest in het succes van haar loopbaan toe nu toe."

Sportpsycholoog belangrijkste lid van team Swiatek

De transformatie van talent tot wereldtopper ging bij Swiatek niet van een leien dakje. Zelfs na haar titel op het juniorentoernooi van Wimbledon in 2018 zag de Poolse dat leeftijdsgenoten uit grotere tennislanden eerder wildcards voor toernooien kregen dan zij. "Het voelde alsof het voor mij moeilijker was om te slagen als prof. Dat was frustrerend", zei Swiatek onlangs in gesprek met The Guardian.

De definitieve doorbraak volgde alsnog in 2020, toen ze op Roland Garros uit het niets zonder setverlies haar eerste toernooizege boekte. Ze maakte korte metten met het imago van eendagsvlieg door zich in de top te handhaven, maar de hoge verwachtingen eisten ook hun tol. Meer dan eens liet Swiatek haar tranen de vrije loop, zoals vorig jaar na nederlagen op de Olympische Spelen en bij de WTA Finals.

Dit jaar weet ze haar rust op de baan beter te bewaren, met dank aan Daria Abramowicz. De Poolse sportpsycholoog werkt al jaren samen met Swiatek en is misschien wel de belangrijkste persoon in haar begeleidingsteam. "Ze heeft haar psycholoog vorig jaar fulltime in de arm genomen, dus zij gaat nu mee naar bijna alle toernooien", zegt Boogert. "Sindsdien is Swiatek mentaal ongelooflijk sterk geworden en zie je minder emotionele uitbarstingen."

Langste zegereeksen deze eeuw 35 - Venus Williams (2000)

34 - Serena Williams (2013)

32 - Justine Henin (2008)

32 - Iga Swiatek (2022)

Enkele maanden geleden kwam Abramowicz nog van pas toen Swiatek uit het niets de nummer één van de wereld werd, doordat Ashleigh Barty abrupt een punt achter haar loopbaan zette. Swiatek zei in gesprek met BBC Sport dat ze "veertig minuten moest huilen" toen ze hoorde dat de Australische zou gaan stoppen.

"Haar psycholoog is toen weer heel belangrijk voor haar geweest door te benadrukken dat er verder niets is veranderd. De banen zijn hetzelfde en zij is dezelfde tennisser gebleven. Er was best veel kritiek omdat Swiatek de nummer één-positie min of meer in de schoot geworpen kreeg, maar als je nu eens ziet hoe dominant ze is. Mentaal is ze gewoon heel erg sterk", aldus Boogert.

Ook in haar vierderondepartij op Roland Garros tegen de Chinese Zheng Qinwen, die haar voor het eerst in lange tijd setverlies bezorgde, bleef Swiatek koel door kleine trucjes. "Ik wist niet wat ik fout deed", zei de Poolse na de partij: 6-7 (5), 6-0 en 6-2. "Daarom koos ik ervoor om het technische aspect te laten voor wat het was en een liedje van Dua Lipa te zingen. Dat was niet voor het eerst. Ik zing altijd wel wat."

'Er is nu niemand die Swiatek kan bedreigen'

Door de ongekende dominantie van Swiatek is de vraag wie zich überhaupt op de lange termijn met haar kan meten. Barty is gestopt, Serena Williams schittert al bijna een jaar door afwezigheid en meervoudig Grand Slam-winnaressen als Naomi Osaka en Simona Halep worstelen al een tijdje met hun vorm.

"Er is momenteel geen andere tennisster die haar kan bedreigen", denkt Pawlik. "Ze weet precies hoe ze de zwaktes van haar tegenstanders moet benutten. Daarnaast wordt Swiatek elk toernooi steeds volwassener en constanter. Als ze fit blijft, kan ze een hele tijd aan de top blijven."

Boogert denkt dat het karakter van Swiatek in haar voordeel spreekt. "Swiatek is een ingetogen meisje dat niet zo snel naast haar schoenen zal lopen. Ze heeft haar carrière helemaal zelf moeten opbouwen en heeft daardoor een sterk geloof in eigen kunnen. Alleen als ze de controle over het mentale aspect verliest, kan ze heel onrustig worden. Swiatek is dus zelf haar grootste tegenstander."

In haar thuisland Polen worden de verrichtingen van Swiatek ondertussen op de voet gevolgd. Haar vierderondepartij tegen Zheng op Eurosport was die dag het best bekeken televisieprogramma in Polen, met gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. Woensdagmiddag kunnen haar fans weer voor de buis zitten, als de trots van het land het in de kwartfinales opneemt tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

"Er is in Polen heel veel interesse in Swiatek", onderstreept Pawlik. "Toen ze in april meedeed aan de Billie Jean King Cup, zaten de tribunes in Radom vol met fans. Veel mensen vragen ook waar ze haar wedstrijden live kunnen bekijken. Je kunt gerust zeggen dat ze, achter Robert Lewandowski, een van de populairste sporters van Polen is."

Titels Iga Swiatek in 2022 WTA 1000-toernooi in Doha

WTA 1000-toernooi in Indian Wells

WTA 1000-toernooi in Miami

WTA 500-toernooi in Stuttgart

WTA 1000-toernooi in Rome