Marin Cilic genoot maandagavond met volle teugen van zijn eclatante overwinning op Daniil Medvedev in de vierde ronde van Roland Garros. De ervaren Kroaat veegde de vloer aan met de Rus en haalde voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinales in Parijs.

"Het was van het eerste tot het laatste punt een fantastische wedstrijd. Ik genoot van de sfeer en ik speelde geweldig tennis. Dit was een van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan", zei de 33-jarige Cilic, die de wedstrijd op Court Philippe-Chatrier in amper twee uur in zijn voordeel besliste (6-2, 6-3 en 6-2).

De 26-jarige Medvedev maakte geen schijn van kans op het Franse gravel. De Rus dwong op de service van Cilic geen enkel breakpoint af en verloor zelf vijf keer zijn servicegame, waardoor hij wéér teleurstelde op gravel. Medvedev haalde vorig jaar de laatste acht in Parijs, maar strandde de vier edities daarvoor in de eerste ronde.

Toch was Cilic er ook na een 2-0-voorsprong in sets nog niet gerust op tegen de nummer twee van de wereld. "Je weet het nooit met Daniil. Ik speelde vorig jaar tegen hem op Wimbledon en stond toen ook 2-0 voor in sets. Twee uur later moest ik naar huis. Daarom ben ik nu gefocust gebleven en bleef ik doorgaan met geweldig tennis."

Daniil Medvedev pakte slechts zeven games tegen Marin Cilic. Foto: Getty Images

Cilic haalde al finale op Australian Open, Wimbledon en US Open

Voor Cilic is zijn overwinning op Medvedev een fraai hoogtepunt in de herfst van een al rijke carrière. De US Open-winnaar van 2014 stond ook in de finale van Wimbledon (2017) en de Australian Open (2018), maar op Roland Garros kwam de voormalige nummer drie van de wereld nooit verder dan de laatste acht (2017).

Dit lijkt het ideale moment voor Cilic om ook in Parijs de finale te halen. Het Kroatische servicekanon zit in het onderste helft van het schema en ontloopt daardoor Rafael Nadal, Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen Andrey Rublev en treft daarna Holger Rune of Casper Ruud.

"Het wordt wel een andere wedstrijd tegen Andrey. Hij staat veel dichter tegen de baseline aan, kan echt uitdelen en heeft een goede service. Het wordt zeker niet makkelijk, maar ik hoop dat ik ervan kan genieten en dat ik weer een geweldige wedstrijd kan spelen", aldus Cilic.