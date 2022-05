Stéfanos Tsitsipás is maandag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van Roland Garros. De nummer vier van de wereld was niet opgewassen tegen de negentienjarige Deen Holger Rune, die hem in vier sets de baas was.

Na een partij van zo'n drie uur stond er 7-5, 3-6, 6-3 en 6-4 in het voordeel van Rune op het scorebord van Court Philippe-Chatrier in Parijs. Het tennistalent sloeg op zijn eerste matchpoint toe.

De 23-jarige Tsitsipás wacht ondanks zijn status als topspeler nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Vorig jaar haalde hij op Roland Garros voor het eerst de finale van een Grand Slam. Hij verloor toen van Novak Djokovic.

Rune is pas bezig aan zijn derde Grand Slam-toernooi. De nummer veertig van de wereld kwam bij zijn eerdere twee deelnames (vorig jaar op de US Open en begin dit jaar op de Australian Open) niet voorbij de openingsronde.

In de strijd om een halvefinaleplek stuit Rune in Parijs op Casper Ruud. De Noorse nummer acht van de wereld rekende eerder op de dag af met Hubert Hurkacz, de mondiale nummer dertien. Het werd 6-2, 6-3, 3-6 en 6-3.

Maandagavond staan met Andrey Rublev-Jannik Sinner en Marin Cilic-Daniil Medvedev de laatste twee partijen in de achtste finales op het programma.

Holger Rune is pas bezig aan zijn derde Grand Slam-toernooi. Holger Rune is pas bezig aan zijn derde Grand Slam-toernooi. Foto: Reuters

Rojer halvefinalist in dubbelspel

Jean-Julien Rojer verzekerde zich in het dubbelspel van een plek in de halve finales. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador was hij met 7-6 (6) en 6-3 te sterk voor Rafael Matos uit Brazilië en de Spanjaard David Vega Hernández.

De veertigjarige Rojer bereikte twee keer eerder de halve eindstrijd in Parijs: in 2012 en 2015. Beide keren bleef de finale buiten bereik.

Ditmaal wacht mogelijk een duel met zijn landgenoot Matwé Middelkoop, die met Rohan Bopanna uit India nog in actie komt in de kwartfinales. Ook Wesley Koolhof is nog actief in het dubbelspel, samen met de Brit Neal Skupski.