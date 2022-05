Daniil Medvedev is maandagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld op Roland Garros. De nummer twee van de wereld pakte in zijn achtstefinalepartij tegen Marin Cilic slechts zeven games. Eerder op de avond liet ook Stéfanos Tsitsipás zich verrassen.

De 26-jarige Medvedev had vaak geen antwoord op het spel van Cilic, de US Open-winnaar van 2014. Na ongeveer een uur en een kwartier was het gedaan op Court Philippe-Chatrier: 6-2, 6-3 en 6-2.

Medvedev was Roland Garros juist nog overtuigend begonnen. Hij won zijn eerste drie partijen zonder setverlies op het Franse gravel, dat niet zijn favoriete ondergrond is. Tijdens zijn eerste vier deelnames in Parijs strandde de Rus telkens in de kwartfinales.

Zijn gevoelige nederlaag tegen Cilic, die voor de zestiende keer op rij meedoet aan Roland Garros, staat voor Medvedev haaks op zijn sterke vorige twee Grand Slam-deelnames. Hij won de US Open en was verliezend finalist op de Australian Open.

In de kwartfinales staat de als twintigste geplaatst Cilic tegenover Andrey Rublev, die eerder op de avond Jannik Sinner zag opgeven. De jonge Italiaan had de eerste set met 6-1 gewonnen, waarna hij de tweede set met 6-4 verloor. In de derde set besloot Sinner de strijd bij een 2-0-achterstand te staken wegens een knieblessure.

De 33-jarige Marin Cilic is voor de derde keer kwartfinalist op Roland Garros. Hij haalde nooit de laatste vier. Foto: Getty Images

Jonge Deen Rune verrast Tsitsipás

Tsitsipás verloor van de negentienjarige Deen Holger Rune, die in een partij van zo'n drie uur met 7-5, 3-6, 6-3 en 6-4 te sterk was. Het tennistalent sloeg op zijn eerste matchpoint toe.

De 23-jarige Tsitsipás wacht ondanks zijn status als topspeler nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Vorig jaar haalde hij op Roland Garros voor het eerst de finale van een Grand Slam. Hij verloor toen van Novak Djokovic.

Rune is pas bezig aan zijn derde Grand Slam-toernooi. De nummer veertig van de wereld kwam bij zijn eerdere twee deelnames (vorig jaar op de US Open en begin dit jaar op de Australian Open) niet voorbij de openingsronde.

In de strijd om een halvefinaleplek stuit Rune in Parijs op Casper Ruud. De Noorse nummer acht van de wereld rekende eerder op de dag af met Hubert Hurkacz, de mondiale nummer dertien. Het werd 6-2, 6-3, 3-6 en 6-3.

Holger Rune is pas bezig aan zijn derde Grand Slam-toernooi. Foto: Reuters

Rojer en Middelkoop halvefinalist in dubbelspel

Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop verzekerden zich in het dubbelspel van een plek in de halve finales. Rojer was samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador te sterk voor Rafael Matos uit Brazilië en de Spanjaard David Vega Hernández: 7-6 (6) en 6-3.

De veertigjarige Rojer bereikte twee keer eerder de halve eindstrijd in Parijs: in 2012 en 2015. Beide keren bleef de finale buiten bereik.

Ditmaal wacht een duel met zijn landgenoot Middelkoop, die met Rohan Bopanna uit India ook de laatste vier haalde. Het duo won met 4-6, 6-4 en 7-6 (3) van de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliövaara uit Finland.

Ook Wesley Koolhof is nog actief in het dubbelspel, samen met de Brit Neal Skupski. Zij spelen dinsdag hun kwartfinalepartij.