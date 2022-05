Rafael Nadal tast in het duister over hoe hij het dinsdag in de kwartfinales van Roland Garros gaat doen tegen rivaal Novak Djokovic. De dertienvoudig winnaar in Parijs heeft door zijn fysieke gesteldheid geen al te hoge verwachtingen van zichzelf.

De 35-jarige Nadal kwam na zijn verloren finale op Indian Wells in maart een maand niet in actie vanwege een ribblessure en maakte in mei in Madrid zijn rentree. Een week later op het Masters-toernooi in Rome verloor Nadal mede door een voetblessure van Denis Shapovalov en was het de vraag of hij überhaupt zou kunnen meedoen in Parijs.

"Ik ken mijn situatie en die accepteer ik", zei de 35-jarige Nadal zondag na zijn zwaarbevochten overwinning op Félix Auger-Aliassime. "Je hoort mij niet klagen, want ik sta in de kwartfinales van Roland Garros. 2,5 week geleden wist ik niet eens of ik hier zou kunnen staan. Dus ik geniet er vooral van dat ik hier weer ben."

Tot zondag ging het Nadal ogenschijnlijk probleemloos af op zijn favoriete toernooi. De nummer vijf van de wereld rekende zonder setverlies af met Jordan Thompson, Corentin Moutet en Botic van de Zandschulp, maar tegen Auger-Aliassime kroop hij door het oog van de naald.

De gravelkoning ontsnapte in een vijfsetter aan zijn vierde nederlaag op Roland Garros ooit. Djokovic (twee zeges) en Robin Söderling zijn nog altijd de enige spelers die Nadal ooit wisten te kloppen op het Grand Slam-toernooi in Parijs. In 2016 verliet hij het toernooi na de tweede ronde met een blessure.

Rafael Nadal kwam met de schrik vrij tegen Félix Auger-Alliasime. Rafael Nadal kwam met de schrik vrij tegen Félix Auger-Alliasime. Foto: Getty Images

'Novak zal vol vertrouwen zijn'

Djokovic is in tegenstelling tot Nadal nog wel zonder setverlies op het Franse gravel. De nummer één van de wereld lijkt na een roerig begin van zijn seizoen weer terug op zijn gebruikelijke niveau en aast in Parijs op zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij recordhouder Nadal zou evenaren.

De laatste ontmoeting tussen de twee tennislegendes dateert van vorig jaar, toen Djokovic in de halve finales van Roland Garros te sterk was. De twee ontmoetingen daarvoor waren ook op gravel en vielen uit in het voordeel van Nadal.

"Ik heb me al een tijdje niet kunnen testen tegen Novak. Dit soort grote wedstrijden heb ik de afgelopen drie maanden sowieso niet gespeeld, dus het wordt een grote uitdaging voor me. Hij heeft zijn laatste negen wedstrijden gewonnen en is nu nog zonder setverlies, dus hij zal vol vertrouwen zijn", aldus Nadal.

Het is nog niet bekend hoe laat de kraker tussen Nadal en Djokovic begint. De partij wordt normaal gesproken in de avond op Court Philippe-Chatrier gespeeld.