Rafael Nadal heeft zich zondag voor de zestiende keer in zijn loopbaan voor de kwartfinales van Roland Garros geplaatst. De 35-jarige Spanjaard moest diep gaan tegen Félix Auger-Aliassime, die hij in vijf sets versloeg.

Het werd 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 en 6-3 voor Nadal. De partij op Court Philippe-Chartier duurde bijna 4,5 uur. Nadal plaatste in de laatste set bij 4-3 de beslissende break en sloeg een game later op zijn eerste matchpoint toe.

In de kwartfinales staat Nadal tegenover Novak Djokovic. De titelverdediger en nummer één van de wereld had het eerder op de dag een stuk eenvoudiger tegen Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3).

Nadal jaagt in Parijs op zijn 14e eindzege en zijn 22e Grand Slam-titel. Momenteel is hij met 21 titels al recordhouder. Zijn komende tegenstander won twintig keer een Grand Slam, net als Roger Federer.

De 21-jarige Auger-Aliassime, die de negende plek op de wereldranglijst bezet, kwam bij zijn laatste drie Grand Slam-deelnames steeds minstens tot de kwartfinales. Op Roland Garros strandde hij bij zijn eerdere twee deelnames direct.

De jonge Félix Auger-Aliassime maakte het Rafael Nadal erg lastig. De jonge Félix Auger-Aliassime maakte het Rafael Nadal erg lastig. Foto: Reuters

Zverev net als Nadal naar kwartfinales

Ook Alexander Zverev staat in de kwartfinales. De als derde geplaatste Duitser won zondag in de vierde ronde van de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Het werd 7-6 (11), 7-5 en 6-3. Zapata Miralles liet in de eerste set drie setpunten onbenut.

De 25-jarige Zverev neemt het in de kwartfinales op tegen de als zesde geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz of de Rus Karen Khachanov, die elkaar in de laatste partij van zondag treffen.

Zverev wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Vorig jaar versperde Stéfanos Tsitsipás hem op Roland Garros de weg naar de finale.