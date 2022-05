Novak Djokovic heeft zich zondag voor het dertiende jaar op rij geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De titelverdediger gaf Diego Schwartzman geen kans en treft nu mogelijk zijn grote rivaal Rafael Nadal.

Nadal speelt later op de dag in de achtste finales tegen de als negende geplaatste Félix Auger-Aliassime. Als de dertienvoudig winnaar in Parijs afrekent met de Canadees, speelt hij dinsdag in de kwartfinales de kraker tegen Djokovic.

De nummer één van de wereld maakte zondag wederom een sterke indruk in Parijs. Djokovic gunde gravelspecialist Schwartzman (ATP-16) maar zeven games: 6-1, 6-3 en 6-3.

De 35-jarige Djokovic heeft in zijn eerste vier partijen op Roland Garros geen set verloren en slechts dertig games afgestaan aan zijn tegenstanders. Tegen Schwartzman profiteerde hij vooral van de slordigheid van de Argentijn, die 45 onnodige fouten maakte.

Djokovic is een van de twee tennissers die Nadal hebben verslagen op Roland Garros, samen met de Zweed Robin Söderling (2009). Djokovic versloeg de Spanjaard in 2015 in de kwartfinales en vorig jaar in de halve finales.

In totaal stonden twintigvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic en 21-voudig Grand Slam-winnaar Nadal 58 keer tegenover elkaar. Djokovic heeft nipt de overhand in de onderlinge duels: 30 om 28 zeges.

Diego Schwartzman was kansloos tegen Novak Djokovic. Diego Schwartzman was kansloos tegen Novak Djokovic. Foto: Reuters

Gauff, Fernandez en Trevisan door in vrouwentoernooi

In het vrouwenenkelspel bereikte Coco Gauff voor het tweede jaar op rij de kwartfinales van Roland Garros. De achttienjarige Amerikaanse (WTA-23) was veel te sterk voor de Belgische Elise Mertens (WTA-32): 6-4 en 6-0.

Martina Trevisan is ook voor de tweede keer kwartfinalist in Parijs. De ongeplaatste Italiaanse, die in 2020 strandde bij de laatste acht, klopte de Russische Aliaksandra Sasnovich in de achtste finales: 7-6 (10) en 7-5.

Trevisan (WTA-59) speelt in haar volgende partij tegen de Canadese Leylah Fernandez (WTA-18). De US Open-finaliste van vorig jaar was te sterk voor de Amerikaanse Amanda Anisimova (6-4, 4-6 en 6-3) en staat voor de tweede keer in haar carrière in de kwartfinales van een Grand Slam.