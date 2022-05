Daniil Medvedev heeft zaterdag zonder setverlies de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De Rus rekende af met de Serviër Miomir Kecmanovic. Ook Stéfanos Tsitsipás, Casper Ruud en Andrey Rublev bereikten de volgende ronde in Parijs.

De 26-jarige Medvedev werd niet aan het wankelen gebracht op Court Suzanne-Lenglen en trok na amper twee uur aan het langste eind tegen Kecmanovic: 6-2, 6-4 en 6-2. De Rus werd geen enkele keer gebroken en sloeg 41 winners op het Franse gravel. Zijn eerste twee partijen won hij ook in drie sets.

Het is pas de tweede keer dat Medvedev de vierde ronde van Roland Garros haalt. De nummer twee van de wereld voegde zich vorig jaar bij de laatste acht, maar in 2017, 2018, 2019 en 2020 was de eerste ronde het eindstation voor de hardcourtspecialist. In de aanloop naar deze editie speelde hij door blessureleed slechts één wedstrijd op gravel.

Medvedev is dan ook geen favoriet voor de titel op Roland Garros. De Rus stond al vier keer in de finale van een Grand Slam-toernooi, maar hij schreef vorig jaar alleen de US Open op zijn naam. Dit jaar ging hij op de Australian Open in de eindstrijd ten onder tegen Rafael Nadal na een voorsprong van 2-0 in sets.

Roland Garros is voor Medvedev, die het in de volgende ronde opneemt tegen Marin Cilic, zijn voorlaatste Grand Slam-toernooi van het jaar, want hij mag volgende maand niet meedoen aan Wimbledon. De organisatie weert alle Russen en Belarussen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Net als Medvedev bereikte ook Stéfanos Tsitsipás moeiteloos de vierde ronde op Roland Garros. In ruim anderhalf uur rekende hij zonder setverlies af met de Zweed Mikael Ymer: 6-2, 6-2 en 6-1. In de vierde ronde wacht voor de Griek een partij tegen Holger Rune (ATP-40) of Hugo Gaston (ATP-74).

Daniil Medvedev is nog altijd zonder setverlies op deze editie van Roland Garros. Foto: AFP

Rublev en Ruud met moeite verder

Andrey Rublev had iets meer moeite dan Medvedev en Tsitsipás om de achtste finales te bereiken. De nummer zeven van de wereld rekende in een partij van ruim drie uur af met de Chileen Cristian Garín: 6-4, 3-6, 6-2 en 7-6 (11).

In de vierde set leek Rublev zichzelf tekort te doen. De Rus liet op 6-5 twee matchpoints liggen en kreeg in de daaropvolgende tiebreak vijf setpunten tegen, maar sloeg ze allemaal weg. Garín overleefde op 11-10 wederom een matchpoint, maar bij de vierde poging was het alsnog raak voor Rublev.

In de vierde ronde wacht Rublev een krachtmeting met Jannik Sinner, de nummer twaalf van de wereld. De twintigjarige Italiaan was met 6-3, 7-6 (6) en 6-3 te sterk voor de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Ook Casper Ruud moest diep gaan om de vierde ronde te bereiken. De Noor had vijf sets (6-2, 6-7 (3), 1-6, 6-4 en 6-3) nodig om te Italiaan Lorenzo Sonego te kloppen. In de volgende ronde wacht voor Ruud een partij tegen

Hubert Hurkacz.

In het dubbelspel bij de mannen zorgde Middelkoop voor een stunt. De 38-jarige Nederlander was met Rohan Bopanna, na drie tiebreaks en vijf matchpoints tegen, te sterk voor het als tweede geplaatste duo Nikola Mektic/Mate Pavic: 6-7 (5), 7-6 (3) en 7-6 (10).