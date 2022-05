Iga Swiatek heeft zaterdag zonder geweldig te spelen de achtste finales van Roland Garros bereikt. De nummer één van de wereld rekende in Parijs af met Danka Kovinic uit Montenegro en boekte haar 31e zege op rij. Voor Paula Badosa kwam het toernooi ten einde door een knieblessure.

De twintigjarige Swiatek is al maanden ongenaakbaar en domineerde aanvankelijk ook tegen Kovinic, de nummer 95 van de wereld. Ze sloeg voor haar doen wel veel onnodige fouten (23) en gaf in de tweede set een 4-1-voorsprong uit handen op Court Philippe-Chatrier, maar voorkwam een zeldzame derde set: 6-3 en 7-5.

De laatste nederlaag van Swiatek dateert van februari, toen ze op het WTA-toernooi in Dubai in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Jelena Ostapenko. Daarna won de ontketende Poolse de WTA 1000-toernooien in Doha, Indian Wells, Miami en Rome en het WTA 500-toernooi in Stuttgart.

Van haar laatste 23 wedstrijden won Swiatek er 22 zonder setverlies. Ook op Roland Garros staat ze tot dusver op eenzame hoogte. De winnares van 2020 liet eerder dit toernooi geen spaan heel van de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko (6-2 en 6-0) en de Amerikaanse Alison Riske (6-0 en 6-2).

In de vierde ronde wacht Swiatek nog altijd geen duel met een geplaatste speelster. De mondiale nummer één neemt het op tegen de Chinese Zheng Qinwen.

Paula Badosa moest opgeven vanwege fysieke klachten. Paula Badosa moest opgeven vanwege fysieke klachten. Foto: AP

Swiatek enige overgebleven toptienspeler

Het Grand Slam-toernooi kwam ten einde voor Badosa, de nummer vier van de wereld. De Spaanse gaf in de tweede set van haar partij tegen de Russische Veronika Kudermetova op vanwege knieproblemen.

De stand was op dat moment 6-3 en 2-1 in het voordeel van Kudermetova, die door de opgave van haar opponent voor het eerst in de vierde ronde van Roland Garros staat. In de volgende ronde wacht voor de Russische een krachtmeting met Madison Keys of Elena Rybakina.

Met Aryna Sabalenka verdween nog een speelster uit de top tien van de wereldranglijst uit het toernooi. De Italiaanse Camila Giorgi versloeg de Belarussische met 4-6, 6-1 en 6-0. Daardoor is Swiatek de enige overgebleven speelster uit de top tien van de wereldranglijst.