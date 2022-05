Iga Swiatek heeft zaterdag zonder geweldig te spelen de achtste finales van Roland Garros bereikt. De nummer één van de wereld rekende in Parijs af met Danka Kovinic uit Montenegro en boekte haar 31e zege op rij.

De twintigjarige Swiatek is al maanden ongenaakbaar en domineerde aanvankelijk ook tegen Kovinic, de nummer 95 van de wereld. Ze sloeg voor haar doen wel veel onnodige fouten (23) en gaf in de tweede set een 4-1-voorsprong uit handen op Court Philippe-Chatrier, maar voorkwam toch nog een zeldzame derde set: 6-3 en 7-5.

De laatste nederlaag van Swiatek dateert nog altijd van februari, toen ze op het WTA-toernooi in Dubai in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Jelena Ostapenko. Daarna won de ontketende Poolse de WTA 1000-toernooien in Doha, Indian Wells, Miami en Rome en het WTA 500-toernooi in Stuttgart.

Van haar laatste 23 wedstrijden won Swiatek er 22 zonder setverlies. Ook op Roland Garros staat ze tot dusver op eenzame hoogte. De winnares van 2020 liet eerder dit toernooi geen spaan heel van de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko (6-2 en 6-0) en de Amerikaanse Alison Riske (6-0 en 6-2).

In de vierde ronde wacht Swiatek nog altijd geen duel met een geplaatste speelster. De mondiale nummer één neemt het op tegen de Française Alize Cornet of de Chinese Qinwen Zheng.

Vorig jaar strandde Swiatek in de kwartfinales van Roland Garros door een nederlaag tegen de Griekse Maria Sakkari. De enkelvoudig Grand Slam-winnares haalde eerder dit jaar de laatste vier op de Australian Open.