Novak Djokovic heeft ruim vier maanden na de controverse op de Australian Open uitgesproken dat hij volgend jaar graag weer meedoet in Melbourne. De Serviër, die het land uit werd gezet omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19, koestert geen wrok.

"Ik weet niet of mijn visum straks wel geldig is en of ik straks toegelaten word, maar ik wil graag spelen op de Australian Open. Ik koester geen wrok", zei Djokovic vrijdag na zijn derderondepartij tegen de Sloveen Aljaz Bedene (6-3, 6-3 en 6-2).

Bij de Australian Open van dit jaar was er een vaccinatieplicht voor alle deelnemers. De ongevaccineerde Djokovic probeerde op basis van een herstelbewijs na een recente besmetting toch mee te doen aan het Grand Slam-toernooi, maar zijn visum werd bij aankomst ingetrokken.

Na een soap van een week, waarin hij van de rechter aanvankelijk in Australië mocht blijven, werd de nummer één van de wereld het land uitgezet. Normaal gesproken volgt dan een verbanning van drie jaar, maar toenmalig premier Scott Morrison gaf in januari al aan dat er uitzonderingen kunnen worden gemaakt.

Novak Djokovic kreeg veel steun van Servische fans, die hier bij zijn quarantainehotel stonden te protesteren. Novak Djokovic kreeg veel steun van Servische fans, die hier bij zijn quarantainehotel stonden te protesteren. Foto: AP

'Het is dit jaar gegaan zoals het is gegaan'

Overigens is Morrison inmiddels geen premier van Australië meer. De conservatieve leider, die werd bekritiseerd vanwege zijn strenge lockdowns in de coronacrisis, verloor deze maand de verkiezingen van de centrumlinkse partij Labor. Anthony Albanese werd deze week beëdigd als nieuwe premier.

Het is niet duidelijk wat dat betekent voor Djokovic, maar de negenvoudig Australian Open-winnaar ziet zichzelf wel weer in de Rod Laver Arena spelen. "Het is dit jaar gegaan zoals het is gegaan. Als ik de kans krijg om terug naar Australië te gaan, waar ik de grootste successen in mijn carrière heb geboekt, zou ik dat absoluut doen."

Djokovic jaagt eerst in Parijs op zijn derde Roland Garros-titel en zijn 21e eindzege op een Grand Slam-toernooi. De nummer één van de wereld neemt het in de vierde ronde van Roland Garros op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer vijftien van de plaatsingslijst.