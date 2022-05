Botic van de Zandschulp was vrijdag onder de indruk Rafael Nadal en met name van zijn verdedigende capaciteiten. De nummer 29 van de wereld kwam er in de derde ronde van Roland Garros tweeënhalve set niet aan te pas tegen de 21-voudig Grand Slam-winnaar en verloor met 6-3, 6-2 en 6-4.

"Hij speelt anders dan andere spelers en de bal kwam anders mijn kant op", aldus Van de Zandschulp. "Hij geeft je het gevoel dat je het punt meerdere keren moet maken. Dat je eigenlijk tijdens een rally zes keer het punt moet winnen."

"Hij laat je spelen op alle belangrijke punten en mist niet veel. Het is frustrerend als je een goede bal slaat en hij die nog terugslaat óf een goed punt speelt en hij het punt alsnog wint."

Alleen in de slotfase van de derde set slaagde Van de Zandschulp er even in het duel spannend te maken. Hij kwam van 4-0 terug tot 4-3 en kreeg bij 5-4 zelfs een breakpoint om er 5-5 van te maken.

"Ik moest de perfecte wedstrijd spelen om het hem moeilijk te maken. Maar zelfs als ik hard naar zijn forehand ging, dan veranderde hij de bal moeiteloos van richting", zei hij. "Zijn voetenwerk is zo goed en hij haalt zo veel ballen. Zijn return is ook wat hoger dan bij andere spelers en het was moeilijk om me daaraan aan te passen."

Botic van de Zandschulp mocht aantreden op Court Suzanne-Lenglen. Foto: Getty Images

'Ik begon wat nerveus'

Van de Zandschulp baalde ervan dat hij Nadal niet wat langer bezig had kunnen houden op Court Suzanne-Lenglen. De beste Nederlandse tennisser hoopte een hoger niveau te halen.

"Ik ben vooral teleurgesteld dat ik niet mijn beste tennis heb kunnen spelen. Dat komt mede doordat ik wat nerveus begon. Maar als ik over twee of drie dagen thuis ben, dan kan ik misschien wel tevreden zijn met een plek in de derde ronde."

Van de Zandschulps coach Peter Lucassen vond eveneens dat zijn pupil niet zijn niveau haalde. "Botic voelde zich niet helemaal comfortabel en zat een beetje vast. Dat komt denk ik door een combinatie van het spel van Nadal en de ambiance. Alles komt terug en dan moet je vrijer bewegen dan hij deed. Hij liep alleen maar achter de feiten aan en hij kwam te weinig aan dicteren toe", zei hij.

"Hij heeft ook een goede dropshot, maar die kun je alleen spelen vanuit een aanvallende positie. Nadal kwam rap voor, speelde met veel vertrouwen en voelt het als zijn tegenstander daar niet met veel vertrouwen staat. In de derde set was hij wat vrijer, maar er zat veel meer in het vat."

Van de Zandschulp, die vorig jaar bij zijn Roland Garros-debuut in de tweede ronde strandde, gaat zich nu voorbereiden op het grasseizoen. Dat begint over tien dagen in Rosmalen.