Botic van de Zandschulp heeft vrijdag niet voor een stunt kunnen tegen Rafael Nadal in de derde ronde van Roland Garros. De Nederlander moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de 21-voudig Grand Slam-winnaar.

De grotendeels eenzijdige partij op Court Suzanne-Lenglen eindigde in 6-3, 6-2 en 6-4 voor Nadal. De als vijfde geplaatste Spanjaard, die al dertien keer de beste was op het gravel in Parijs, trok de winst in ruim twee uur naar zich toe.

Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer dat hij Nadal trof. De nummer 29 van de wereld verraste door de mondiale nummer vijf direct te breken, maar leverde een game later zijn service in en deed dat in de zesde game nogmaals. Hij maakte in het vervolg van de openingsset geen enkel punt meer op de service van Nadal.

Ook in de tweede set was het niveauverschil duidelijk. De 26-jarige Van de Zandschulp won de openingsgame nog op love, maar bleef op de service van de negen jaar oudere Nadal vrijwel kansloos en leverde zelf iedere opslagbeurt in.

Dat scenario voltrok zich aanvankelijk ook in de derde set, waarin Nederlands beste tennisser zelfs geen game leek te gaan pakken. Bij een 4-0-achterstand richtte hij zich nog op, maar dat was (veel) te laat om een nederlaag af te wenden.

Rafael Nadal aast in Parijs op zijn 22e Grand Slam-titel. Rafael Nadal aast in Parijs op zijn 22e Grand Slam-titel. Foto: Reuters

Van de Zandschulp deed voor tweede keer mee in Parijs

Voor Van de Zandschulp kwam daarmee zijn tweede Roland Garros-deelname ten einde. Hij debuteerde vorig jaar in Parijs en haalde toen de tweede ronde. Zijn beste prestaties op een Grand Slam-toernooi blijft het halen van de kwartfinales op de US Open van vorig jaar.

De nederlaag van Van de Zandschulp betekent bovendien dat alle Nederlanders zijn uitgeschakeld in het enkelspel. Voor Tallon Griekspoor en Arantxa Rus viel het doek al eerder.

Nadal vervolgt zijn jacht op zijn 22e Grand Slam-titel met een partij tegen Félix Auger-Aliassime. De nummer negen van de wereld won vrijwel gelijktijdig in drie sets van de Serviër Filip Krajinovic: 7-6 (3), 7-6 (2) en 7-5.