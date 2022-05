Carlos Alcaraz heeft vrijdag voor het eerst in zijn nog jonge tennisloopbaan de vierde ronde van Roland Garros. De negentienjarige Spanjaard was in drie sets te sterk voor de twee jaar oudere Amerikaan Sebastian Korda. Eerder op de dag wonnen ook Novak Djokovic en Alexander Zverev zonder setverlies.

Alcaraz, die inmiddels is opgeklommen naar de zesde plek van de wereldranglijst, was op Court Philippe-Chatrier in iets meer dan twee uur klaar met Korda (ATP-30). Het werd 6-4, 6-4 en 6-2 voor het tennistalent.

Vorig jaar deed Alcaraz voor het eerst mee aan Roland Garros. Hij kwam toen tot de derde ronde op het Franse gravel. Zijn beste prestatie op een Grand Slam-toernooi is een plek in de kwartfinales op de US Open van vorig jaar.

Om ook op Roland Garros de kwartfinales te halen, moet Alcaraz nu zien af te rekenen met Karen Khachanov. De Rus ontdeed zich in vier sets van de Brit Cameron Norrie: 6-2, 7-5, 5-7 en 6-4.

Novak Djokovic klopte Aljaz Bedene uit Slovenië: 6-3, 6-3 en 6-2. De titelverdediger had in de vorige twee rondes al geen set afgestaan tegen de Japanner Yoshihito Nishioka en de Slowaak Alex Molcan. In de achtste finales wacht met de als vijftiende geplaatste Diego Schwartzman op papier een grotere uitdaging.

De 25-jarige Zverev, die nog op zijn eerste Grand Slam-titel wacht, had het iets lastiger dan Djokovic. Toch sloeg de Duitser tegen Nakasima, die in de vorige ronde Tallon Griekspoor uitschakelde, op de juiste momenten toe. In de volgende ronde treft hij Bernabé Zapata Miralles uit Spanje.

Novak Djokovic is titelverdediger op Roland Garros. Novak Djokovic is titelverdediger op Roland Garros. Foto: EPA

Ook achttienjarige Gauff naar achtste finales

In het vrouwentoernooi bereikte Coco Gauff de achtste finales. De achttienjarige nummer 23 van de wereld was met 6-3 en 6-4 te sterk voor Kaia Kanepi uit Estland.

Voor Gauff, die in 2019 opzien baarde door de vierde ronde op Wimbledon te halen, verliepen de afgelopen maanden wat teleurstellend. Ze verloor op de Australian Open in de eerste ronde en kwam vorig jaar op de US Open niet verder dan de tweede ronde.

De Amerikaanse haalde vorig jaar de laatste acht op Roland Garros, haar beste resultaat ooit op een Grand Slam-toernooi. Om opnieuw de kwartfinales te bereiken moet ze nu de Belgische Elise Mertens zien te verslaan.

Eerder op de dag schaarde ook de Amerikaanse Amanda Anisimova, twee jaar ouder dan Gauff, zich onder de laatste zestien. Ze zag Karolína Muchová uit Tsjechië in de derde set opgeven met een enkelblessure. Anisimova leidde met 6-7 (7), 6-2 en 3-0.

Voor olympisch kampioene Belinda Bencic zit het toernooi erop. De als veertiende geplaatste Zwitserse verloor met 7-5, 3-6 en 7-5 van Leylah Fernandez uit Canada. De partij duurde 2 uur en 49 minuten.