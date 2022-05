Stéfanos Tsitsipás heeft zich donderdag herpakt op Roland Garros. De Griek, die in de eerste ronde nog bijna werd uitgeschakeld, was in de tweede ronde in vier sets te sterk voor de Tsjech Zdenek Kolar. Daniil Medvedev bleef ook in zijn tweede partij in Parijs zonder setverlies en Hugo Gaston zorgde met een toverbal langs de netpaal voor het punt van de dag.

De 23-jarige Tsitsipás had tegen Kolar minder moeite dan in zijn eersterondepartij tegen de Italiaan Lorenzo Musetti, al was er van topvorm nog altijd geen sprake bij de nummer vier van de wereld. Het werd in vier uur en negen minuten 6-3, 6-7 (8), 7-6 (3) en 7-6 (9) in het voordeel van Tsitsipás, die 130 plekken hoger dan Kolar staat.

Tsisipas, als vierde geplaatst in Parijs, had in de tiebreak van de vierde set vier setpoints tegen en kon zich al bijna gaan opmaken voor een lange vijfsetter, net als in de eerste ronde. Maar hij wist de setpoints van Kolar weg te werken en sloeg zelf wel toe.

In zijn volgende partij neemt Tsitsipás het op tegen de Zweed Mikael Ymer, die eerder op de dag in vier sets (6-3, 3-6, 6-2 en 6-3) te sterk was voor de als 29e geplaatste Brit Daniel Evans.

Ook Andrey Rublev plaatste zich voor de laatste 32. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Argentijnse nummer 65 van de wereld Federico Delbonis: 6-3, 3-6, 6-2 en 6-3. Rublev treft in de derde ronde de Chileen Cristian Garín, de mondiale nummer 37.

Daniil Medvedev verkeert in topvorm op Roland Garros. Foto: AFP

Medvedev blijft zonder setverlies

Medvedev rekende in de tweede ronde in 2,5 uur af met de Serviër Laslo Djere (ATP-56): 6-3, 6-4 en 6-3. De Rus speelde door een rugoperatie slechts één gravelpartij voor Roland Garros, maar in Parijs toont hij voorlopig een goede vorm.

In zijn openingspartij had Medvedev geen kind aan de Argentijn Facundo Bagnis (6-2, 6-2 en 6-2) en ook Djere kon het de US Open-winnaar niet lastig maken. Dat kwam vooral door het slordige spel van de Serviër (68 onnodige fouten, tegenover slechts 26 voor Medvedev).

Medvedev neemt het in de derde ronde op tegen de als 28e geplaatste Serviër Miomir Kecmanovic, die in vier sets afrekende met de Kazach Alexander Bublik: 4-6, 7-5, 6-2 en 6-1.

De Fransman Gaston bracht het thuispubliek in vervoering met een van de mooiste punten op Roland Garros tot nu toe. In de eerste set van zijn partij tegen de Argentijn Pedro Cachín wist de nummer 74 van de wereld een korte bal langs de netpaal en net in het veld te krijgen.

De 21-jarige Gaston won met 6-4, 6-2 en 6-4 en staat daardoor net als vorig jaar in de derde ronde. Daarin staat hij tegenover toptalent Holger Rune. De negentienjarige Deen (ATP-40) bereikte voor het eerst in zijn carrière de laatste 32 bij een Grand Slam-toernooi.

Goffin en Ruud ook naar laatste 32

David Goffin zorgde donderdag voor de uitschakeling van de als 24e geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe: 3-6, 7-6 (1), 6-2 en 6-4. De Belg Goffin was vijf jaar geleden de nummer zes van de wereld, maar staat nu 48e.

De als achtste geplaatste Casper Ruud verloor geen set in de tweede ronde. De Noor klopte Emil Ruusuvuori uit Finland: 6-3, 6-4 en 6-2.

Medvedev, Gaston, Goffin, Rune en Ruud zitten op papier in de makkelijke helft van het schema. Zij kunnen titelfavorieten Novak Djokovic, Rafael Nadal en Carlos Alcaraz pas in de finale treffen.