Daniil Medvedev maakt voorlopig een prima indruk op Roland Garros. De nummer twee van de wereld bleef ook in zijn tweede partij in Parijs zonder setverlies. Hugo Gaston zorgde voor het punt van de dag met een toverbal langs de netpaal.

De 26-jarige Medvedev rekende in de tweede ronde in 2,5 uur af met de Serviër Laslo Djere (ATP-56): 6-3, 6-4 en 6-3. De Rus speelde door een rugoperatie slechts één gravelpartij voor Roland Garros, maar in Parijs toont hij voorlopig een goede vorm.

In zijn openingspartij had Medvedev geen kind aan de Argentijn Facundo Bagnis (6-2, 6-2 en 6-2) en ook Djere kon het de US Open-winnaar niet lastig maken. Dat kwam vooral door het slordige spel van de Serviër (68 onnodige fouten, tegenover slechts 26 voor Medvedev).

Medvedev neemt het in de derde ronde op tegen de als 28e geplaatste Serviër Miomir Kecmanovic, die in vier sets afrekende met de Kazach Alexander Bublik: 4-6, 7-5, 6-2 en 6-1.

De Fransman Gaston bracht het thuispubliek in vervoering met een van de mooiste punten tot nu toe op Roland Garros. In de eerste set van zijn partij tegen de Argentijn Pedro Cachin wist de nummer 74 van de wereld een korte bal langs de netpaal en net in het veld te krijgen.

De 21-jarige Gaston won met 6-4, 6-2 en 6-4 en staat daardoor net als vorig jaar in de derde ronde. Daarin staat hij tegenover toptalent Holger Rune. De negentienjarige Deen (ATP-40) bereikte voor het eerst in zijn carrière de laatste 32 bij een Grand Slam-toernooi.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de prachtige bal van Hugo Gaston te bekijken.

Goffin en Ruud ook naar laatste 32

David Goffin zorgde donderdag voor de uitschakeling van de als 24e geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe: 3-6, 7-6 (1), 6-2 en 6-4. De Belg Goffin was vijf jaar geleden de nummer zes van de wereld, maar staat nu 48e.

De als achtste geplaatste Casper Ruud verloor geen set in de tweede ronde. De Noor klopte Emil Ruusuvuori uit Finland: 6-3, 6-4 en 6-2.

Medvedev, Gaston, Goffin, Rune en Ruud zitten op papier in de makkelijke helft van het schema. Zij kunnen titelfavorieten Novak Djokovic, Rafael Nadal en Carlos Alcaraz pas in de finale treffen.