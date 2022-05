Iga Swiatek heeft zich donderdag met groot vertoon van macht geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De nummer één van de wereld gunde de Amerikaanse Alison Riske in iets meer dan een uur slechts twee games: 6-0 en 6-2. Karolína Plísková ging verrassend onderuit tegen Léolia Jeanjean, de mondiale nummer 227.

Na 61 minuten maakte Swiatek de partij tegen Riske af met een sterke return, die te machtig bleek voor de nummer 43 van de wereld. De Poolse domineerde van het eerste tot het laatste punt en gunde haar opponente geen enkel breakpoint.

Voor Swiatek was het al haar dertigste zege op rij. De laatste nederlaag van de twintigjarige jarige Poolse dateert van half februari. Ze verloor destijds in Dubai van Jelena Ostapenko uit Letland. In de derde ronde neemt Swiatek het op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic, de nummer 95 van de wereld.

De als derde geplaatste Paula Badosa wist eveneens de derde ronde te bereiken, al koste dat flink wat moeite. Badosa, vorig jaar kwartfinaliste in Parijs, rekende in drie sets af met de Sloveense Kaja Juvan (WTA-68): 7-5, 3-6 en 6-2. In de volgende ronde treft ze de Russische Veronika Kudermetova (WTA-29).

De als elfde ingeschaalde Pegula had net als Badosa meer dan twee uur nodig om de derde ronde te bereiken. De 28-jarige Amerikaanse versloeg Anhelina Kalinina uit Oekraïne (WTA-36): 6-1, 5-7 en 6-4. Pegula wacht in de volgende ontmoeting een krachtmeting met de Sloveense Tamara Zidansek (WTA-25).

Voor oud-winnares Simona Halep viel het doek in de tweede ronde. De Roemeense, die Roland Garros in 2018 won, liet zich verrassen door de pas negentienjarige Chinese Zheng Qinwen: 6-2, 2-6 en 1-6.

Léolia Jeanjean beleeft voorlopig een droomdebuut op Roland Garros. Léolia Jeanjean beleeft voorlopig een droomdebuut op Roland Garros. Foto: Reuters

Plísková verliest van mondiale 227

Jeanjean kreeg een wildcard van de organisatie van Roland Garros, waardoor de 26-jarige Française in eigen land haar Grand Slam-debuut maakt. Tegen Plísková was er niks te zien van het verschil in ervaring op het hoogste niveau. Jeanjean won in vijf kwartier: 6-2 en 6-2.

Plísková speelde zeer slordig op het Court Simonne-Mathieu. De dertigjarige Tsjechische noteerde 28 onnodige fouten, tegenover slechts twaalf voor haar tegenstandster.

Voor Plísková komt er zo weer een vroegtijdig einde aan een Roland Garros-campagne. De voormalige nummer één van de wereld haalde in 2017 de halve finales in Parijs, maar kwam in haar andere tien deelnames niet verder dan de derde ronde.

De zestienvoudig toernooiwinnares op de WTA Tour geldt als een van de beste actieve tennissters zonder Grand Slam-titel. Plísková was twee keer verliezend finaliste bij een major: in 2016 bij de US Open en vorig jaar op Wimbledon. In totaal deed ze mee aan 38 Grand Slam-toernooien.

Jeanjean maakte de afgelopen jaren vooral indruk bij het universiteitstennis in de Verenigde Staten. Ze speelt in de derde ronde van Roland Garros tegen de Roemeense Irina Begu, die de als dertigste geplaatste Ekaterina Alexandrova uit Rusland uitschakelde.