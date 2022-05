Botic van de Zandschulp verheugt zich op zijn naderende duel met Rafael Nadal. De Nederlander treft de 21-voudig Grand Slam-winnaar vrijdag in de derde ronde van Roland Garros. Hij hoopt de derde speler te worden die Nadal weet te verslaan in Parijs.

"Ik kijk ernaar uit om tegen hem te mogen spelen. Novak Djokovic, Nadal, Roger Federer en Andy Murray zijn toch wel op leeftijd en dat maakt het wel iets anders. Het is mooi als je nog keer tegen ze mag spelen voordat die jongens ermee ophouden", aldus Van de Zandschulp, die de derde ronde bereikte toen hij Fabio Fognini bij een voorsprong van 6-4, 7-6 (2) en 3-2 zag opgeven.

"Ik keek vroeger graag naar Nadal en ik heb hem ooit een keer live in actie gezien in Ahoy, waar hij een paar keer is geweest. In mijn jeugd ging ik nooit naar Grand Slams toe."

Van de Zandschulp trof Nadal nog nooit, ook niet op de trainingsbaan. "Ik heb geen idee hoe hoog zijn ballen stuiteren en hoe ze in mijn blad komen, maar dat moet ik in de wedstrijd gaan ervaren. Als je tegen hem speelt, weet je in ieder geval dat hij voor elk punt gaat en ieder punt dezelfde intensiteit gaat leveren."

De Veenendaler bereidt zich zo goed mogelijk voor op wat hem te wachten staat. "Vrijdagochtend ga ik met Daniil Medvedev inspelen op het centercourt, want ik verwacht wel dat we daar gaan spelen. Dan kan ik vast een beetje aan de omvang en het zicht wennen."

Rafael Nadal won Roland Garros dertien keer en in 2020 voor het laatst. Foto: Pro Shots

'Ik geloof dat ik van iedereen kan winnen'

Donderdagavond gaat de nummer 29 van de wereld met coach Peter Lucassen een strijdplan bedenken. "We gaan vaak de avond van tevoren allebei apart beelden bekijken en die dan met elkaar bespreken. Ik probeer het vaak vanuit mijn eigen spel te bekijken, maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar de services van mijn tegenstander op de belangrijke momenten."

De 35-jarige Nadal is op Roland Garros haast onverslaanbaar, weet ook de negen jaar jongere Van de Zandschulp. "Hij heeft hier van twee mensen verloren en is in de loop der jaren steeds beter gaan spelen. Of ik denk te kunnen winnen? Ik geloof dat ik van iedereen kan winnen. Wie weet ook van Nadal."

Nadal, die in 2009 van de Zweed Robin Söderling en in 2016 en 2021 van Novak Djokovic verloor in Parijs, hoopt tegen Van de Zandschulp een nieuwe stap te zetten. Hij kampte in de aanloop naar Roland Garros met een voetblessure.

"De voorbereiding was niet perfect, dus ik ben niet geweldig aan het toernooi begonnen. Maar het ging redelijk en ik ben positief over de dingen die ik heb laten zien", zei Nadal na zijn zege op de Fransman Corentin Moutet (6-3, 6-1, 6-4).

"Natuurlijk is er ruimte voor verbetering en ik moet mezelf ook verbeteren als ik verder in het toernooi wil komen. Maar zoals ik al heb gezegd: vrijdag is weer een nieuwe dag om oplossingen te zoeken en het best mogelijke gevoel te pakken te krijgen. Het is een kwestie van elke dag investeren."