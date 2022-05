Tallon Griekspoor baalt stevig van zijn uitschakeling op Roland Garros, maar "had drie weken geleden getekend" voor zijn prestaties van deze maand. De nummer twee van Nederland ondervindt al enkele weken hinder van fysieke problemen en speelde woensdag in de tweede ronde tegen Brandon Nakashima ook met medicatie.

"Als ik terugkijk op de afgelopen weken, dan moet ik blij zijn met de progressie. Dit is een tegenvaller, maar ik moet niet vergeten waar ik vandaan kom", aldus de 25-jarige Griekspoor, die een deel van het gravelseizoen miste wegens een nekblessure.

In Parijs verraste Griekspoor in de eerste ronde Alejandro Davidovich Fokina, maar de nummer 58 van de wereld kon die knappe zege geen vervolg geven. "Het verlies van de tiebreak van de eerste set hakte erin", bekende Griekspoor, die vier setpunten miste en met 6-7 (6), 4-6 en 2-6 verloor van Nakashima.

"Ondanks het verlies van de eerste set kwam ik in de tweede met 3-1 voor en ik speelde ook een goede tweede set. Ik moet hem ook een compliment maken voor hoe hij het deed, want hij heeft heel weinig steken laten vallen. Hij stond op en deed het beter dan ik."

Botic van de Zandschulp plaatste zich woensdag wel voor de derde ronde. Botic van de Zandschulp plaatste zich woensdag wel voor de derde ronde. Foto: Getty Images

'Ik slik medicatie die ik niet hoor te slikken'

In de derde set was het geloof bij Griekspoor weg, ook omdat hij last van zijn schouder had. "Mijn schouder voelde slecht en dan heb je liever een zonnetje, snelle omstandigheden en geen wind."

"Ik slik al twee weken medicatie die ik niet hoor te slikken, in de zin van dat het medicijnen zijn die ik niet hoor te nemen op mijn leeftijd. Ik heb mezelf de tijd niet gegeven om volledig te herstellen, omdat ik heel graag weer wedstrijden wilde spelen. Na de wedstrijd betaal ik daar de rekening voor."

In tegenstelling tot Griekspoor plaatste Botic van de Zandschulp zich woensdag wel voor de derde ronde van Roland Garros. De als 26e geplaatste Nederlander leidde met 6-4, 7-6 (2) en 3-2 toen zijn tegenstander Fabio Fognini geblesseerd opgaf.