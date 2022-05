Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van Roland Garros bereikt. De als 26e geplaatste Nederlander zag zijn tegenstander Fabio Fognini in de derde set opgeven. Tallon Griekspoor werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Brandon Nakashima.

Van de Zandschulp wacht in de derde ronde een ontmoeting met Rafael Nadal. De dertienvoudig winnaar in Parijs was met 6-3, 6-1 en 6-4 duidelijk een paar maatjes te groot voor de Fransman Corentin Moutet.

Het wordt voor het eerst dat Van de Zandschulp het opneemt tegen de Spaanse voormalig nummer één van de wereld, die in Parijs als vijfde is geplaatst. De partij wordt waarschijnlijk vrijdag gespeeld.

Op het moment dat Fognini de handdoek in de ring gooide, stond Van de Zandschulp al op een comfortabele voorsprong. Hij won de eerste set met 6-4, de tweede in een tiebreak 7-6 (2) en in de derde stond hij een break voor: 3-2.

Tegen de Russische qualifier Pavel Kotov had Van de Zandschulp zondag nog vier sets nodig. Vorig jaar schopte hij het op Roland Garros tot de tweede ronde. Een paar maanden later maakte de Veenendaler indruk door op de US Open de kwartfinale te halen.

Fognini geeft op met blessure aan rechterbeen

Van de Zandschulp begon stroef aan de partij en kwam in de eerste set een break achter. Dat moment leek hem wakker te schudden, want met drie games op rij pakte hij alsnog de set.

De tweede set leek vervolgens door de vingers van de Nederlander te glippen, maar opnieuw knokte hij zich knap terug. Een 5-1-achterstand boog hij alsnog om in setwinst.

Daarmee was de pijp leeg bij de 35-jarige Fognini. Hij liet zich behandelen aan zijn rechteronderbeen en speelde in de slotfase met een bandage om zijn been. Toen hij een break achter kwam, besloot de Italiaan er de brui aan te geven.

Tallon Griekspoor werd uitgeschakeld in de tweede ronde. Foto: ANP

Griekspoor slaat racket kapot na missers

Griekspoor kwam niet in de buurt van een plaats in de derde ronde. De Nederlandse nummer 58 van de wereld verloor in drie sets van de Amerikaan Brandon Nakashima: 6-7 (6), 4-6 en 2-6.

Griekspoor leek in een tiebreak nog wel op weg naar winst in de eerste set. Hij verspeelde echter een 6-2-voorsprong en uitte daarna zijn frustratie door zijn racket kapot te slaan.

In de tweede set nam de 25-jarige Nederlander een 3-1-voorsprong, maar ook deze gaf hij uit handen. In de derde set kreeg hij bovendien te maken met fysieke klachten. Ook na een korte behandeling kon Griekspoor nauwelijks nog tegenstand bieden.

Griekspoor zorgde in eerste ronde voor verrassing

De Noord-Hollander slaagde er daarmee niet in om zijn knappe overwinning op Alejandro Davidovich Fokina een vervolg te geven. Zondag klopte hij de als 25e geplaatste Spanjaard, die vorig jaar nog de kwartfinales haalde in Parijs, in vier sets.

Door de uitschakeling van Griekspoor is Van de Zandschulp de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. Bij de vrouwen werd Arantxa Rus al in de eerste ronde uitgeschakeld.

De twintigjarige Nakashima, die nog nooit een wedstrijd had gewonnen in Parijs, neemt het in de derde ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die overleefde tegen de Argentijn Sebastián Báez een wedstrijdpunt.