Titelkandidaten Carlos Alcaraz en Alexander Zverev zijn woensdag in de tweede ronde van Roland Garros door het oog van de naald gekropen. Zowel de als zesde geplaatste Spanjaard als de als derde geplaatste Duitser overleefde een matchpoint.

De negentienjarige Alcaraz beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak met winst van de Masters-toernooien in Miami en Madrid. Door zijn stormachtige ontwikkeling wordt hij gezien als een van de grote kanshebbers voor de eindzege.

Toch leek de Spaanse tiener op een volgepakt Court Simonne Mathieu verslagen te worden door zijn landgenoot Albert Ramos Viñolas. Na in de vierde set een matchpoint weggewerkt te hebben, knokte hij zich toch nog naar de winst: 6-1, 6-7 (7), 5-7, 7-6 (2) en 6-4.

Ook Zverev had vijf sets nodig om de volgende ronde te bereiken. De Duitser, die vorig jaar nog de halve finale haalde, worstelde zich met 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 en 7-5 langs de Argentijn Sebastian Baez.

Zverev gaf de eerste twee sets totaal niet thuis, maar wist zich daarna op te richten. In de vijfde set balanceerde de Duitser alsnog op de rand van de afgrond toen Baez bij een stand van 5-4 een matchpoint kreeg.

De 21-jarige Argentijn liet de kans echter onbenut, waarna Zverev de wedstrijd alsnog kon laten kantelen. Na ruim 3,5 uur maakte de Duitser het af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Een opgeluchte Alexander Zverev wordt gefeliciteerd door Sebastian Baez. Een opgeluchte Alexander Zverev wordt gefeliciteerd door Sebastian Baez. Foto: Reuters

Geen problemen voor titelverdediger Djokovic

Novak Djokovic hoefde zich minder in te spannen om de derde ronde te bereiken. De Servische titelverdediger behaalde een solide overwinning op de Slowaak Alex Molcan. Het werd 6-2, 6-3 en 7-6 (4).

"Het was een moeilijke wedstrijd met veel wind die van richting veranderde. Ik moest gefocust en geduldig blijven", zei Djokovic, die in de derde ronde Aljaz Bedene treft. De Sloveen schakelde de Uruguyaan Pablo Cuevas in vier sets uit.

Djokovic is in Parijs op jacht naar zijn 21e overwinning van een Grand Slam-toernooi. Rafael Nadal is nu met dat aantal recordhouder. Djokovic en Nadal treffen elkaar op Roland Garros, als ze tot die tijd hun partijen winnen, al in de kwartfinale.