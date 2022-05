Emma Raducanu heeft haar moeizame seizoen niet kunnen omdraaien op Roland Garros. De US Open-winnares van vorig jaar verloor woensdag in Parijs in de tweede ronde van Aliaksandra Sasnovich.

De als twaalfde geplaatste Raducanu begon goed op Court Suzanne-Lenglen, maar in de laatste twee sets won ze nog maar twee games tegen Sasnovich (ATP-47): 6-3, 1-6 en 1-6.

De negentienjarige Raducanu heeft sinds haar zeer verrassende eindzege bij de US Open, vorig jaar september, weinig aansprekende resultaten neergezet. De Britse heeft dit seizoen slechts acht van haar achttien partijen gewonnen. Bij de Australian Open in januari strandde ze eveneens in de tweede ronde.

Tegen Sasnovich noteerde Raducanu 33 onnodige fouten, tegenover slechts zeventien winners. De 28-jarige Belarussische speelde minder slordig (24 onnodige fouten) en staat voor het eerst in haar carrière in de derde ronde van Roland Garros.

Met Victoria Azarenka was er woensdag nog een Belarussische die de derde ronde haalde. De tweevoudig Grand Slam-winnares rekende in twee sets af met voormalig toptienspeelster Andrea Petkovic uit Duitsland: 6-1 en 7-6 (3).

Schuurs begint goed in dubbelspel

Bij de mannen schaarden schaarden Félix Auger-Aliassime en John Isner zich onder de laatste 32. De als negende geplaatste Auger-Aliassime verloor maar zeven games tegen Camilo Ugo Carabelli (6-0, 6-3 en 6-4) en Isner (23) won in vier sets van Grégoire Barrère: 6-4, 6-4, 3-6 en 7-6 (5).

In het vrouwendubbelspel was er een goede start voor Demi Schuurs. De Nederlandse stond in de openingsronde samen met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk slechts drie games af aan de Spaanse Nuria Párrizas Díaz en Katarzyna Piter uit Polen: 6-0 en 6-3.

Schuurs en Krawczyk zijn als vijfde geplaatst in Parijs. Het duo pakte dit gravelseizoen de titel in Stuttgart en haalde de finale van het grote WTA-toernooi van Madrid.