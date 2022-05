Daniil Medvedev beseft dat hij in een bijzondere situatie zit nu er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. De Rus mag vanwege de oorlog in Oekraïne niet meedoen op het 'heilige gras' in Londen, maar kan zonder te spelen toch de nummer één-positie heroveren.

Tennisbonden ATP en WTA zijn niet blij dat Wimbledon Russen en Belarussen weert en besloten daarom dat er op het Grand Slam-toernooi geen rankingpunten in het verschiet liggen. De mondiale nummer één Novak Djokovic zal als winnaar van 2021 een sloot punten verliezen, en die kan hij niet terugverdienen.

"Het is een heel aparte situatie", zei Medvedev met een glimlach op zijn persconferentie na het bereiken van de tweede ronde op Roland Garros. "Maar ik kan bepaalde beslissingen niet veranderen. Als ik eerlijk ben, zou ik nog steeds graag op Wimbledon spelen. Ik houd van spelen op gras."

Medvedev bezet op dit moment de tweede plek op de wereldranglijst, op 680 punten van Djokovic. De Rus werd vorig jaar 'al' in de vierde ronde van Wimbledon uitgeschakeld en zal zodoende veel minder punten verliezen dan zijn Servische rivaal. In theorie kan Medvedev ná Wimbledon, zonder te spelen, Djokovic passeren op de wereldranglijst.

Daniil Medvedev kan na Wimbledon, waaraan hij niet mag meedoen, de nummer één van de wereld worden. Foto: Reuters

'ATP onderbouwt het besluit beter dan Wimbledon'

Zonder harde woorden te gebruiken, sprak Medvedev dinsdag wel zijn verbazing uit over de stellingname van Wimbledon. Op alle andere Grand Slam-toernooien zijn Russen en Belarussen - geheel volgens de richtlijnen van de ATP en de WTA - immers wel gewoon welkom (onder de neutrale vlag).

"Het is niet makkelijk om er mijn mening over te geven. Maar als ik de uitleg van het besluit van de ATP over de rankingpunten lees, dan klinkt dat heel logisch. Die logica kon ik niet vinden in de uitleg van Wimbledon. Ik zeg niet welk besluit goed of fout is, maar ATP onderbouwt het beter", aldus Medvedev.

Djokovic zei maandag al dat de situatie alleen maar verliezers kent. "Ik steun het besluit van Wimbledon niet, maar het blijft voor mij een Grand Slam-toernooi waaraan ik graag meedoe. Er zal ongetwijfeld een groep zijn die harder geraakt wordt en ook meer zal klagen. Het is lastig om te zeggen wat goed en wat fout is."