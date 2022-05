Stéfanos Tsitsipás heeft met veel moeite een vroege aftocht op Roland Garros weten te voorkomen. De verliezend finalist van vorig jaar kwam tegen de Italiaan Lorenzo Musetti terug van een 2-0-achterstand in sets. Ook Simona Halep had het maximaal aantal sets nodig om de tweede ronde te halen.

De partij van Tsitsipás was pas na middernacht afgelopen. De nummer vier van de plaatsingslijst benutte zijn derde wedstrijdpunt met een sterke service en won zo na ruim 3,5 uur spelen met 5-7, 4-6, 6-2, 6-3 en 6-2

De 23-jarige Tsitsipás liep in de eerste set uit naar 4-1, maar hij won vervolgens slechts één van de elf daaropvolgende games. Met de nodige moeite verzekerde Musetti zich uiteindelijk van winst van de tweede set.

Daarna wist Tsitsipás zijn niveau op te krikken en de mondiale nummer 66 met aanvallend tennis aan het twijfelen te brengen. In zowel de derde, vierde als vijfde set plaatste de Griek een vroege break, om de twintigjarige Italiaan vervolgens niet meer terug te laten komen.

In de tweede ronde neemt Tsitsipás het op tegen de Tsjech Zdenek Kolar. De outsider voor de titel zit aan de andere kant van het schema dan Rafael Nadal, Carlos Alcaraz en titelverdediger Novak Djokovic.

In de andere late partij van dinsdagavond zorgde de Fransman Gilles Simon voor een verrassing door de als zestiende geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta in vijf sets uit te schakelen. Het werd 6-4, 6-4, 3-6, 1-6 en 6-4 voor de 37-jarige Simon, die bezig is aan zijn laatste seizoen.

Simona Halep staat zonder te overtuigen in de tweede ronde van Roland Garros. Foto: Getty Images

Oud-winnares Halep boekt stroeve zege

Bij het vrouwentoernooi moest Halep diep gaan om haar openingspartij te winnen. De dertigjarige Roemeeense trok na een uur en 48 minuten aan het langste eind tegen het Duitse talent Natasja Schunk: 6-4, 1-6 en 6-1.

De achttienjarige Duitse strandde in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi, maar mocht als lucky loser alsnog naar het hoofdschema. Halep sloeg minder winners dan Schunk en noteerde 31 onnodige fouten.

De stroeve zege van Halep op Court Simonne-Mathieu volgt op een moeizame voorbereiding. De tweevoudig Grand Slam-winnares speelde dit jaar twee graveltoernooien, zonder veel succes: in Madrid werd ze in de kwartfinales uitgeschakeld en in Rome was de tweede ronde het eindstation.

Op Roland Garros hoopt Halep, die sinds kort wordt gecoacht door Patrick Mouratoglou, juist weer eens te pieken na een mindere periode. De huidige nummer negentien van de wereld werd vorig jaar geteisterd door blessureleed. Op de Australian Open van 2020 haalde ze voor het laatst de laatste vier op een Grand Slam-toernooi.

Halep won Roland Garros in 2018, na verloren finales in 2014 en 2017 in Parijs. De voormalige nummer één van de wereld schreef in 2019 Wimbledon op haar naam. In de tweede ronde neemt Halep het op tegen het Chinese talent Zheng Qinwen, die de Belgische Maryna Zanevska met 6-3 en 6-1 versloeg.

Paula Badosa gaf slechts twee games weg in de eerste ronde. Foto: AP

Ook Badosa en Sabalenka verder

Paula Badosa had een stuk minder moeite om de tweede ronde te bereiken. De Spaanse nummer vier van de wereld gunde de Française Fiona Ferro slechts twee games in een partij die 54 minuten duurde: 6-2 en 6-0.

Ook Aryna Sabalenka overleefde de eerste ronde. De als zevende geplaatste tennisster uit Belarus won in drie sets van de Franse Chloé Paquet, de nummer 101 van de wereldranglijst: 2-6, 6-3 en 6-4.